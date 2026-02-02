​Почему ипотечное страхование становится выгодным для агентов в 2023 году? ​

Ипотечное страхование жизни и имущества заемщика является важным источником дохода для многих страховых агентов. Оно позволяет получать стабильную прибыль из года в год, продлевая договоры с клиентами и страховщиками. В 2023 году происходят значительные изменения, которые могут привести к увеличению числа ипотечных кредитов и росту всего рынка. В этой статье мы расскажем о причинах, которые лежат в основе этих изменений.

Рынок страхования жизни вырос почти на 50% за первый квартал 2023 года ​

Представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) сообщили о значительном росте рынка страхования жизни за первый квартал 2023 года. Сборы в этом сегменте увеличились более чем на 50 миллиардов рублей, достигнув отметки в 156 миллиардов рублей. Также значительно возрос объем выплат, превысивший 80% и приблизившийся к отметке в 140 миллиардов рублей по сравнению с 74,9 миллиардами рублей в предыдущем периоде. Важно отметить, что рост затронул все основные виды страхования жизни заемщиков, особенно накопительное (НСЖ) и кредитное (КСЖ).

Рост рынка приводит к усилению конкуренции между страховыми компаниями. Каждая из них стремится предложить клиентам лучшие условия и более низкие цены. Чтобы сравнить стоимость полиса от всех страховщиков, с которыми вы работаете по прямому договору, а также от площадок, используйте АгентБрокер.

Цены на ипотечное страхование снизились у 70% страховщиков ​

Отчет ВСС также указывает на снижение цен на ипотечное страхование у 70% компаний в первом квартале 2023 года. За это время средняя стоимость полиса снизилась практически на 1000 рублей. Лидерами рынка по снижению стоимости страхования стали компании "Энергогарант" (-29%), "ВСК" (-25%) и "Зетта" (-21%).

Эксперты связывают такие изменения с усилением конкуренции на рынке и общим сокращением числа ипотечных кредитов. Если сокращение числа кредитов со временем может быть скорректировано, то конкуренция на рынке будет продолжать способствовать снижению стоимости страхования.

Центробанк повышает размер минимального взноса по ипотечному страхованию ​

Одно из нешироко афишируемых изменений, которое может серьезно повлиять на рынок ипотечного страхования, связано с повышением размера минимального взноса. Увеличение минимального взноса может иметь двоякое влияние:

В долгосрочной перспективе количество выданных кредитов может снизиться из-за увеличения стоимости ипотеки. С 1 июня 2023 года минимальный взнос составит 20% от стоимости жилья, а с 1 января 2024 года этот показатель достигнет 30%.

В краткосрочной перспективе можно ожидать увеличения числа заемщиков, которые будут пытаться оформить ипотеку на более выгодных условиях до вступления в силу новых правил.

Какая тенденция окажется преобладающей, время покажет. Однако ситуация на рынке ипотечного кредитования выглядит не самой лучшей. Например, средний срок ипотечных кредитов продолжает расти, превышая 30 лет. Также все меньше заемщиков гасят ипотечный кредит досрочно. Эти тревожные тенденции указывают на то, что услуги по страхованию жизни и имущества заемщиков будут становиться все более актуальными.