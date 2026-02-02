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Инструменты и калькуляторы

Полезные инструменты для работы страхового агента

Калькуляторы

Калькулятор ОСАГО

Расчет стоимости полиса ОСАГО с учетом всех коэффициентов

Калькулятор КАСКО

Предварительный расчет стоимости КАСКО

ROI калькулятор для маркетинга

Оценка эффективности рекламных кампаний

Шаблоны и чек-листы

Скрипты продаж

  • Скрипт холодного звонка
  • Скрипт входящего обращения
  • Скрипт работы с возражениями

Договоры и документы

  • Шаблон агентского договора
  • Акт выполненных работ
  • Отчет агента

Чек-листы проверки

  • Чек-лист проверки документов клиента
  • Чек-лист оформления полиса
  • Чек-лист урегулирования убытков

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