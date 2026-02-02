Инструменты и калькуляторы
Полезные инструменты для работы страхового агента
Калькуляторы
Калькулятор ОСАГО
Расчет стоимости полиса ОСАГО с учетом всех коэффициентов
Калькулятор КАСКО
Предварительный расчет стоимости КАСКО
ROI калькулятор для маркетинга
Оценка эффективности рекламных кампаний
Шаблоны и чек-листы
Скрипты продаж
- Скрипт холодного звонка
- Скрипт входящего обращения
- Скрипт работы с возражениями
Договоры и документы
- Шаблон агентского договора
- Акт выполненных работ
- Отчет агента
Чек-листы проверки
- Чек-лист проверки документов клиента
- Чек-лист оформления полиса
- Чек-лист урегулирования убытков