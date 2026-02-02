Словарь терминов
Глоссарий страховых терминов и аббревиатур
А
Агент страховой — физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению
Андеррайтинг — процесс оценки рисков и принятия решения о страховании
Б
Бонус-малус (КБМ) — коэффициент, учитывающий историю страховых выплат водителя
Брокер страховой — посредник, действующий в интересах страхователя
В
Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования
Д
ДМС — добровольное медицинское страхование
Договор страхования — соглашение между страховщиком и страхователем
К
КАСКО — комплексное автомобильное страхование кроме ответственности
Н
НСЖ — накопительное страхование жизни
О
ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности
С
Страхователь — лицо, заключающее договор страхования
Страховщик — организация, осуществляющая страхование
Страховая премия — плата за страхование
Страховая сумма — максимальный размер выплаты по договору
Страховой случай — событие, при наступлении которого производится выплата
Ф
Франшиза — часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком