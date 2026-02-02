Словарь терминов ​

Глоссарий страховых терминов и аббревиатур

Агент страховой — физическое или юридическое лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению

Андеррайтинг — процесс оценки рисков и принятия решения о страховании

Бонус-малус (КБМ) — коэффициент, учитывающий историю страховых выплат водителя

Брокер страховой — посредник, действующий в интересах страхователя

Выгодоприобретатель — лицо, в пользу которого заключен договор страхования

ДМС — добровольное медицинское страхование

Договор страхования — соглашение между страховщиком и страхователем

КАСКО — комплексное автомобильное страхование кроме ответственности

НСЖ — накопительное страхование жизни

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности

Страхователь — лицо, заключающее договор страхования

Страховщик — организация, осуществляющая страхование

Страховая премия — плата за страхование

Страховая сумма — максимальный размер выплаты по договору

Страховой случай — событие, при наступлении которого производится выплата

Франшиза — часть убытка, не подлежащая возмещению страховщиком

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