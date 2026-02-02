Витрина подарков для клиента ​

Витрина подарков — это инструмент, который помогает укрепить лояльность ваших клиентов и одновременно приносит вам дополнительный доход с послепродажного трафика.

Механика проста: когда ваш клиент выбирает подарок на витрине и выполняет целевое действие по предложению рекламодателя, вы получаете вознаграждение на свой баланс.

Как это устроено?

После расчёта стоимости полиса ОСАГО система предложит вам перенаправить клиента на витрину подарков после оплаты. Витрина будет размечена вашим персональным ID. После оплаты полиса клиент попадает на страницу с выгодными предложениями и скидками от партнёров. Если вы решите не использовать витрину, клиент будет перенаправлен на сайт страховой компании в обычном порядке. У клиента есть 5 минут на выбор подарка из представленного ассортимента. После того как клиент определился с подарком, он переходит на сайт рекламодателя для оформления заказа или заявки. Дополнительно клиенту отправляется письмо со ссылкой, привязанной к вашему ID. Когда клиент оформит заявку у рекламодателя, информация о конверсии отобразится в разделе Моя статистика.

Вознаграждение за целевое действие выплачивается после сверки данных — в период с 10 по 25 число каждого месяца за предшествующий период.

Размер вознаграждения по каждому офферу (подарку) соответствует сумме, указанной в общем каталоге предложений.

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