Производственный календарь 2026
Календарь праздничных и выходных дней в России на 2026 год.
Статистика года
|Показатель
|Значение
|Рабочих дней
|247
|Выходных и праздничных
|118
|Рабочих часов (40-час. неделя)
|1 972
Праздничные дни
|Дата
|Праздник
|Дней отдыха
|31 дек — 11 янв
|Новогодние каникулы + Рождество
|12 дней
|21 — 23 февраля
|День защитника Отечества
|3 дня
|7 — 9 марта
|Международный женский день
|3 дня
|1 — 3 мая
|Праздник Весны и Труда
|3 дня
|9 — 11 мая
|День Победы
|3 дня
|12 — 14 июня
|День России
|3 дня
|4 ноября
|День народного единства
|1 день
Календарь по месяцам
Январь 2026
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1-8 января — Новогодние каникулы и Рождество *9 января — перенос с 3 января
Февраль 2026
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23 февраля — День защитника Отечества (Пн)
Март 2026
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8 марта — Международный женский день (Вс)
Апрель 2026
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|30*
*30 апреля — сокращённый день
Май 2026
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1 мая — Праздник Весны и Труда (Пт) 9 мая — День Победы (Сб) *8 мая — сокращённый день
Июнь 2026
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12 июня — День России (Пт) *11 июня — сокращённый день
Июль 2026
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Праздников нет
Август 2026
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Праздников нет
Сентябрь 2026
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Праздников нет
Октябрь 2026
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Праздников нет
Ноябрь 2026
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4 ноября — День народного единства (Ср) *3 ноября — сокращённый день
Декабрь 2026
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*31 декабря — выходной (перенос с 4 января)
Переносы выходных дней
Согласно Постановлению Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025:
|Откуда
|Куда
|Суббота, 3 января
|Пятница, 9 января
|Воскресенье, 4 января
|Четверг, 31 декабря
Хорошая новость
В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель!
Сокращённые дни
Рабочий день сокращается на 1 час:
- 30 апреля (перед 1 мая)
- 8 мая (перед 9 мая)
- 11 июня (перед 12 июня)
- 3 ноября (перед 4 ноября)