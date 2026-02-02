Производственный календарь 2026 ​

Календарь праздничных и выходных дней в России на 2026 год.

Статистика года ​

Показатель Значение Рабочих дней 247 Выходных и праздничных 118 Рабочих часов (40-час. неделя) 1 972

Праздничные дни ​

Дата Праздник Дней отдыха 31 дек — 11 янв Новогодние каникулы + Рождество 12 дней 21 — 23 февраля День защитника Отечества 3 дня 7 — 9 марта Международный женский день 3 дня 1 — 3 мая Праздник Весны и Труда 3 дня 9 — 11 мая День Победы 3 дня 12 — 14 июня День России 3 дня 4 ноября День народного единства 1 день

Календарь по месяцам ​

Январь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1-8 января — Новогодние каникулы и Рождество *9 января — перенос с 3 января

Февраль 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

23 февраля — День защитника Отечества (Пн)

Март 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8 марта — Международный женский день (Вс)

Апрель 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30*

*30 апреля — сокращённый день

Май 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8* 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 мая — Праздник Весны и Труда (Пт) 9 мая — День Победы (Сб) *8 мая — сокращённый день

Июнь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

12 июня — День России (Пт) *11 июня — сокращённый день

Июль 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Праздников нет

Август 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Праздников нет

Сентябрь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Праздников нет

Октябрь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Праздников нет

Ноябрь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4 ноября — День народного единства (Ср) *3 ноября — сокращённый день

Декабрь 2026 ​

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31*

*31 декабря — выходной (перенос с 4 января)

Переносы выходных дней ​

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025:

Откуда Куда Суббота, 3 января Пятница, 9 января Воскресенье, 4 января Четверг, 31 декабря

Хорошая новость В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель!

Сокращённые дни ​

Рабочий день сокращается на 1 час: