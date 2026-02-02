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Производственный календарь 2026

Календарь праздничных и выходных дней в России на 2026 год.

Статистика года

ПоказательЗначение
Рабочих дней247
Выходных и праздничных118
Рабочих часов (40-час. неделя)1 972

Праздничные дни

ДатаПраздникДней отдыха
31 дек — 11 янвНовогодние каникулы + Рождество12 дней
21 — 23 февраляДень защитника Отечества3 дня
7 — 9 мартаМеждународный женский день3 дня
1 — 3 маяПраздник Весны и Труда3 дня
9 — 11 маяДень Победы3 дня
12 — 14 июняДень России3 дня
4 ноябряДень народного единства1 день

Календарь по месяцам

Январь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
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1-8 января — Новогодние каникулы и Рождество *9 января — перенос с 3 января

Февраль 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
1
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23 февраля — День защитника Отечества (Пн)

Март 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
8
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8 марта — Международный женский день (Вс)

Апрель 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
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20212223242526
27282930*

*30 апреля — сокращённый день

Май 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678*910
11121314151617
18192021222324
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1 мая — Праздник Весны и Труда (Пт) 9 мая — День Победы (Сб) *8 мая — сокращённый день

Июнь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011*121314
15161718192021
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12 июня — День России (Пт) *11 июня — сокращённый день

Июль 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
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6789101112
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Праздников нет

Август 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Праздников нет

Сентябрь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
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14151617181920
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Праздников нет

Октябрь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
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Праздников нет

Ноябрь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
1
23*45678
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4 ноября — День народного единства (Ср) *3 ноября — сокращённый день

Декабрь 2026

ПнВтСрЧтПтСбВс
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*31 декабря — выходной (перенос с 4 января)

Переносы выходных дней

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1466 от 24.09.2025:

ОткудаКуда
Суббота, 3 январяПятница, 9 января
Воскресенье, 4 январяЧетверг, 31 декабря

Хорошая новость

В 2026 году не будет шестидневных рабочих недель!

Сокращённые дни

Рабочий день сокращается на 1 час:

  • 30 апреля (перед 1 мая)
  • 8 мая (перед 9 мая)
  • 11 июня (перед 12 июня)
  • 3 ноября (перед 4 ноября)

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