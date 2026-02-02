ДМС для сотрудников: плюсы, минусы и нюансы оформления ​

Что представляет собой ДМС для сотрудников ​

ДМС (добровольное медицинское страхование) — система медицинской защиты сотрудников, дополняющая программы обязательного медицинского страхования.

ДМС оформляется как договор между работодателем и страховой организацией, в рамках которого персонал получает доступ к медицинским услугам согласно выбранному пакету покрытия.

Ключевое преимущество ДМС — возможность получения качественной и своевременной медицинской помощи. Полис позволяет сотрудникам обращаться к врачам по любым вопросам здоровья, проходить профилактические осмотры, диагностику и лечение.

В зависимости от выбранной программы персонал может получать помощь в клиниках, поликлиниках, больницах или у узкопрофильных специалистов без ожидания в очередях.

ДМС охватывает широкий спектр медицинских услуг: консультации профильных врачей, стоматологическую помощь, лабораторные исследования, физиотерапию и реабилитационные процедуры.

Состав корпоративного ДМС ​

Корпоративный ДМС обеспечивает сотрудникам комплексное медицинское обслуживание. Это инвестиция в здоровье коллектива: качественная медицина снижает заболеваемость и ускоряет выздоровление, в результате чего компания экономит на простоях и больничных листах.

Корпоративный ДМС может включать:

Амбулаторно-поликлиническую помощь: консультации специалистов, обследования и выдачу листков нетрудоспособности

Восстановительное лечение: физиотерапевтические процедуры, ЛФК и массаж

Профилактические мероприятия: вакцинацию и мониторинг хронических заболеваний

Вызов терапевта на дом

Забор анализов и мазков на дому

Коммерческую скорую помощь и медицинскую транспортировку

Стоматологические услуги

Стационарную помощь: хирургические вмешательства, реанимацию и интенсивную терапию

Санаторно-курортное лечение

Телемедицину: дистанционные консультации врачей, психологов и диетологов

Аптечное страхование: получение медикаментов по рецепту в рамках лимита

Конкретный перечень процедур и услуг может быть расширен в договоре корпоративного ДМС.

Варианты программ корпоративного ДМС ​

Набор услуг и стоимость полиса зависят от страховой организации и пожеланий работодателя.

Эконом: Базовый пакет с ограниченным перечнем услуг и количеством обращений. Стоимость: 3-10 тысяч рублей.

Стандарт: Расширенный пакет без ограничений на количество визитов, больше обследований и процедур. Стоимость: 30-50 тысяч рублей.

Премиум: Максимальное покрытие, включая дорогостоящие процедуры и лечение за рубежом. Обычно предназначен для руководящего состава. Стоимость: 60-100 тысяч рублей.