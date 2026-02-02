Что такое накопительное страхование жизни ​

Суть накопительного страхования жизни ​

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — финансовый инструмент, сочетающий две функции: страховую защиту и формирование денежных накоплений. В рамках договора клиент регулярно вносит платежи, часть которых идёт на страховое покрытие, а часть накапливается в виде финансового резерва.

Для кого предназначено НСЖ ​

Продукт ориентирован на тех, кто хочет одновременно обеспечить защиту близких и сформировать долгосрочный финансовый запас с гарантированными выплатами по завершении договорного периода.

Основные плюсы НСЖ:

Страховая защита в случае смерти застрахованного лица

Гарантированная выплата накопленных средств по окончании срока договора

Возможность получения налоговых вычетов

Передача накоплений наследникам

К недостаткам относятся: