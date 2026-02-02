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Что такое накопительное страхование жизни

Суть накопительного страхования жизни

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — финансовый инструмент, сочетающий две функции: страховую защиту и формирование денежных накоплений. В рамках договора клиент регулярно вносит платежи, часть которых идёт на страховое покрытие, а часть накапливается в виде финансового резерва.

Для кого предназначено НСЖ

Продукт ориентирован на тех, кто хочет одновременно обеспечить защиту близких и сформировать долгосрочный финансовый запас с гарантированными выплатами по завершении договорного периода.

Достоинства

Основные плюсы НСЖ:

  • Страховая защита в случае смерти застрахованного лица
  • Гарантированная выплата накопленных средств по окончании срока договора
  • Возможность получения налоговых вычетов
  • Передача накоплений наследникам

Ограничения

К недостаткам относятся:

  • Сравнительно невысокая доходность по сравнению с альтернативными инвестиционными инструментами
  • Долгосрочный характер обязательств
  • Ограничения при досрочном расторжении и снятии средств

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