Что такое накопительное страхование жизни
Суть накопительного страхования жизни
Накопительное страхование жизни (НСЖ) — финансовый инструмент, сочетающий две функции: страховую защиту и формирование денежных накоплений. В рамках договора клиент регулярно вносит платежи, часть которых идёт на страховое покрытие, а часть накапливается в виде финансового резерва.
Для кого предназначено НСЖ
Продукт ориентирован на тех, кто хочет одновременно обеспечить защиту близких и сформировать долгосрочный финансовый запас с гарантированными выплатами по завершении договорного периода.
Достоинства
Основные плюсы НСЖ:
- Страховая защита в случае смерти застрахованного лица
- Гарантированная выплата накопленных средств по окончании срока договора
- Возможность получения налоговых вычетов
- Передача накоплений наследникам
Ограничения
К недостаткам относятся:
- Сравнительно невысокая доходность по сравнению с альтернативными инвестиционными инструментами
- Долгосрочный характер обязательств
- Ограничения при досрочном расторжении и снятии средств