Обзор действующих страховых компаний в 2024 году ​

Страховые организации оказывают услуги в сфере страхования жизни и здоровья, автотранспорта и объектов недвижимости. При подборе страхового партнёра следует отдавать предпочтение компаниям с устоявшейся репутацией и положительной обратной связью от клиентов. Это гарантирует получение выплат при наступлении страхового события и минимизирует риск споров и судебных разбирательств.

Ниже представлен рейтинг работающих страховых компаний с актуальной информацией о каждой из них.