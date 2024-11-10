Финансовый маркетплейс: возможности для клиентов и агентов ​

Дата публикации: 10 ноября 2024

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Финансовые продукты стали доступны широкому кругу российских потребителей. Основным инструментом, обеспечивающим эту доступность, выступает финансовый маркетплейс. Данная онлайн-площадка упрощает процесс получения финансовых услуг для пользователей и одновременно открывает дополнительные перспективы для агентов, работающих в этой сфере.

Финансовый маркетплейс — это платформа для дистанционного получения финансовых услуг. Она играет роль связующего звена между потребителями и поставщиками продуктов: банками, страховыми компаниями и инвестиционными организациями. Пользователи получают возможность сопоставлять предложения, оформлять кредиты, открывать депозиты и приобретать страховые полисы, не выходя из дома, без привязки к географии или времени работы отделений.

Что даёт агентам ​

Работа через маркетплейсные платформы даёт агентам ощутимые преимущества: расширение клиентского охвата и увеличение продуктовой линейки.

Ограничения маркетплейсов ​

При всех достоинствах маркетплейсная модель сопряжена с определёнными вызовами и ограничениями, которые необходимо учитывать.

Историческая справка ​

Финансовые маркетплейсы прошли значительную эволюцию, кардинально изменив подходы к предоставлению финансовых услуг населению.

Пользователи маркетплейсов получают расширенный выбор продуктов, не будучи скованными географическими и временными рамками при обращении к финансовым учреждениям. Цифровой доступ стал ключевым фактором трансформации в сфере оказания финансовых услуг.