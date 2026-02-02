ОСГОП: обязательное страхование ответственности перевозчика
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) — вид страхования, призванный защитить интересы пассажиров и третьих лиц в случае убытков, возникших в результате деятельности транспортной компании.
Как работает ОСГОП
Механизм полиса ОСГОП основан на защите прав пассажиров. При наступлении страхового события — аварии, травмирования или гибели пассажира во время перевозки — страховщик компенсирует убытки пострадавшему или его родственникам в рамках условий договора.
Кому необходимо оформлять ОСГОП
По законодательству РФ полис ОСГОП обязателен для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Без него невозможно получить разрешение на транспортную деятельность.
Выгоды ОСГОП для перевозчиков
- Защита от существенных финансовых потерь при страховых случаях
- Выполнение требований законодательства
- Укрепление доверия клиентов к перевозчику
- Возможность спокойно заключать договоры перевозки
Порядок оформления полиса ОСГОП
Полис оформляется в лицензированной страховой компании. Для этого нужны документы о регистрации организации и сведения о транспортных средствах. Стоимость определяется количеством транспорта и характером перевозок.
Особенности ОСГОП для служб такси
Для такси предусмотрены отдельные условия страхования, учитывающие повышенные риски городских перевозок. Полис должен быть действующим на момент осуществления перевозок.
Заключение
ОСГОП — важнейший элемент системы защиты прав пассажиров и необходимое условие для легальной транспортной деятельности в России.