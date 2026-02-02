ОСГОП: обязательное страхование ответственности перевозчика ​

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) — вид страхования, призванный защитить интересы пассажиров и третьих лиц в случае убытков, возникших в результате деятельности транспортной компании.

Как работает ОСГОП ​

Механизм полиса ОСГОП основан на защите прав пассажиров. При наступлении страхового события — аварии, травмирования или гибели пассажира во время перевозки — страховщик компенсирует убытки пострадавшему или его родственникам в рамках условий договора.

Кому необходимо оформлять ОСГОП ​

По законодательству РФ полис ОСГОП обязателен для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки. Без него невозможно получить разрешение на транспортную деятельность.

Выгоды ОСГОП для перевозчиков ​

Защита от существенных финансовых потерь при страховых случаях

Выполнение требований законодательства

Укрепление доверия клиентов к перевозчику

Возможность спокойно заключать договоры перевозки

Порядок оформления полиса ОСГОП ​

Полис оформляется в лицензированной страховой компании. Для этого нужны документы о регистрации организации и сведения о транспортных средствах. Стоимость определяется количеством транспорта и характером перевозок.

Особенности ОСГОП для служб такси ​

Для такси предусмотрены отдельные условия страхования, учитывающие повышенные риски городских перевозок. Полис должен быть действующим на момент осуществления перевозок.

ОСГОП — важнейший элемент системы защиты прав пассажиров и необходимое условие для легальной транспортной деятельности в России.