Перестрахование: понятие, разновидности и задачи ​

Что такое перестрахование ​

Перестрахование — это финансовый механизм, с помощью которого страховые компании управляют рисками и сокращают финансовую нагрузку. По сути, это передача части рисков от одного страховщика другому за соответствующую долю страховой премии.

Практический пример ​

Компания «Солнечный ветер» застраховала самолёт стоимостью 50 млн долларов. Для уменьшения собственного риска она передала 30% ответственности компании «Авиа-Гарант», получив взамен 30% премии. При страховом случае первая компания выплатит 35 млн долларов, вторая — 15 млн долларов.

Задачи перестрахования ​

Ключевые задачи: управление рисками, облегчение финансового бремени и выравнивание доходности страховщика.

Классификация перестрахования ​

Выделяют несколько видов:

Обязательное — автоматическая передача рисков по определённым категориям договоров

— автоматическая передача рисков по определённым категориям договоров Факультативное — добровольная передача отдельных рисков по усмотрению страховщика

Формы и методы ​

Перестрахование реализуется через различные структурированные механизмы распределения рисков между страховыми организациями.

Отличия между видами ​

Пропорциональное и непропорциональное перестрахование различаются принципами распределения убытков и премий между участниками договора.