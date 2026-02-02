Перестрахование: понятие, разновидности и задачи
Что такое перестрахование
Перестрахование — это финансовый механизм, с помощью которого страховые компании управляют рисками и сокращают финансовую нагрузку. По сути, это передача части рисков от одного страховщика другому за соответствующую долю страховой премии.
Практический пример
Компания «Солнечный ветер» застраховала самолёт стоимостью 50 млн долларов. Для уменьшения собственного риска она передала 30% ответственности компании «Авиа-Гарант», получив взамен 30% премии. При страховом случае первая компания выплатит 35 млн долларов, вторая — 15 млн долларов.
Задачи перестрахования
Ключевые задачи: управление рисками, облегчение финансового бремени и выравнивание доходности страховщика.
Классификация перестрахования
Выделяют несколько видов:
- Обязательное — автоматическая передача рисков по определённым категориям договоров
- Факультативное — добровольная передача отдельных рисков по усмотрению страховщика
Формы и методы
Перестрахование реализуется через различные структурированные механизмы распределения рисков между страховыми организациями.
Отличия между видами
Пропорциональное и непропорциональное перестрахование различаются принципами распределения убытков и премий между участниками договора.