Реестр страховых компаний: сведения о надёжности и устойчивости ​

Реестр страховых компаний — это официальный документ, содержащий перечень всех зарегистрированных страховщиков в конкретной стране или регионе.

В реестре может быть представлена следующая информация:

Наименование компании Регистрационный номер Лицензия на ведение страховой деятельности Величина уставного капитала Направление деятельности (страхование жизни, имущественное страхование, медицинское страхование и др.) Юридический адрес и контактная информация

Реестр находится в открытом доступе и позволяет как находить данные о конкретном страховщике, так и сопоставлять предложения разных компаний при выборе страхового полиса.

Действительные члены РСА ​

1. "Абсолют страхование"

Универсальный страховщик, предоставляющий широкий набор страховых услуг, включая базовое страхование и перестрахование. Входит в двадцатку ведущих российских универсальных компаний, заняв 17-ю строчку рейтинга в 2022 году.

Номер лицензии Минфина: OC N 2496-03

Дата лицензии: 19 июля 2017

Номер свидетельства РСА: 214

2. ООО "СФ "Адонис"

Компания оказывает разнообразные страховые услуги корпоративным и частным клиентам, обеспечивая полное и своевременное возмещение при наступлении страхового события.

Номер лицензии Минфина: OC N 0585-03

Дата лицензии: 21 декабря 2022

Номер свидетельства РСА: 215

3. AO "АльфаСтрахование"

Один из крупнейших страховщиков России, работающий с 1993 года. Осуществляет множество видов страхования: автострахование, медицинские полисы, защита имущества и другие направления. Обслуживает как физических, так и юридических лиц.

Номер лицензии Минфина: OC N 2239-03

Дата лицензии: 13 ноября 2017

Номер свидетельства РСА: 11

4. АО СК "Армеец"

Номер лицензии Минфина: OC N 1858-03

Дата лицензии: 11 августа 2016

Номер свидетельства РСА: 67

5. АО "СК "Астро-Волга"

Страховщик, оказывающий различные виды страховых услуг для граждан и организаций. Предлагает полисы по страхованию транспорта, имущества, ответственности, жизни, здоровья и иных рисков.

Номер лицензии Минфина: OC N 2619-03

Дата лицензии: 22 января 2018

Номер свидетельства РСА: 125

6. АО CK "БАСК"

Организация в сфере финансовых услуг, включая кредитование, депозитные операции и работу с ценными бумагами. Основана в 1995 году, головной офис расположен в Москве.

Номер лицензии Минфина: OC N 0518-03

Дата лицензии: 25 сентября 2018

Номер свидетельства РСА: 20

7. АО "Боровицкое страховое общество"

Российский страховщик, действующий с 1992 года. Предоставляет обширный перечень страховых услуг для граждан и компаний.

Номер лицензии Минфина: OC N 3064-03

Дата лицензии: 25 марта 2020

Номер свидетельства РСА: 151

8. САО "BCK"

Номер лицензии Минфина: OC N 0621-03

Дата лицензии: 11 сентября 2015

Номер свидетельства РСА: 5

9. АО "СК ГАЙДЕ"

Акционерное общество, специализирующееся на страховании жизни, имущества, транспортных средств, гражданской ответственности, медицинском страховании и прочих направлениях.