Реестр страховых компаний: сведения о надёжности и устойчивости
Реестр страховых компаний — это официальный документ, содержащий перечень всех зарегистрированных страховщиков в конкретной стране или регионе.
В реестре может быть представлена следующая информация:
- Наименование компании
- Регистрационный номер
- Лицензия на ведение страховой деятельности
- Величина уставного капитала
- Направление деятельности (страхование жизни, имущественное страхование, медицинское страхование и др.)
- Юридический адрес и контактная информация
Реестр находится в открытом доступе и позволяет как находить данные о конкретном страховщике, так и сопоставлять предложения разных компаний при выборе страхового полиса.
Действительные члены РСА
1. "Абсолют страхование"
Универсальный страховщик, предоставляющий широкий набор страховых услуг, включая базовое страхование и перестрахование. Входит в двадцатку ведущих российских универсальных компаний, заняв 17-ю строчку рейтинга в 2022 году.
- Номер лицензии Минфина: OC N 2496-03
- Дата лицензии: 19 июля 2017
- Номер свидетельства РСА: 214
2. ООО "СФ "Адонис"
Компания оказывает разнообразные страховые услуги корпоративным и частным клиентам, обеспечивая полное и своевременное возмещение при наступлении страхового события.
- Номер лицензии Минфина: OC N 0585-03
- Дата лицензии: 21 декабря 2022
- Номер свидетельства РСА: 215
3. AO "АльфаСтрахование"
Один из крупнейших страховщиков России, работающий с 1993 года. Осуществляет множество видов страхования: автострахование, медицинские полисы, защита имущества и другие направления. Обслуживает как физических, так и юридических лиц.
- Номер лицензии Минфина: OC N 2239-03
- Дата лицензии: 13 ноября 2017
- Номер свидетельства РСА: 11
4. АО СК "Армеец"
- Номер лицензии Минфина: OC N 1858-03
- Дата лицензии: 11 августа 2016
- Номер свидетельства РСА: 67
5. АО "СК "Астро-Волга"
Страховщик, оказывающий различные виды страховых услуг для граждан и организаций. Предлагает полисы по страхованию транспорта, имущества, ответственности, жизни, здоровья и иных рисков.
- Номер лицензии Минфина: OC N 2619-03
- Дата лицензии: 22 января 2018
- Номер свидетельства РСА: 125
6. АО CK "БАСК"
Организация в сфере финансовых услуг, включая кредитование, депозитные операции и работу с ценными бумагами. Основана в 1995 году, головной офис расположен в Москве.
- Номер лицензии Минфина: OC N 0518-03
- Дата лицензии: 25 сентября 2018
- Номер свидетельства РСА: 20
7. АО "Боровицкое страховое общество"
Российский страховщик, действующий с 1992 года. Предоставляет обширный перечень страховых услуг для граждан и компаний.
- Номер лицензии Минфина: OC N 3064-03
- Дата лицензии: 25 марта 2020
- Номер свидетельства РСА: 151
8. САО "BCK"
- Номер лицензии Минфина: OC N 0621-03
- Дата лицензии: 11 сентября 2015
- Номер свидетельства РСА: 5
9. АО "СК ГАЙДЕ"
Акционерное общество, специализирующееся на страховании жизни, имущества, транспортных средств, гражданской ответственности, медицинском страховании и прочих направлениях.
- Номер лицензии Минфина: OC N 0630-03
- Дата лицензии: 26 января 2017
- Номер свидетельства РСА: 105