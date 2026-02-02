Всероссийский союз страховщиков: история, цели и деятельность ​

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) — некоммерческая организация, учреждённая в 1994 году для объединения страховых компаний России с целью повышения качества услуг и профессионального уровня страховой отрасли.

ВСС является одной из крупнейших ассоциаций страховщиков в стране, объединяющей свыше 160 участников — как крупные компании, так и региональные организации. Союз предоставляет членам широкий спектр сервисов, в том числе консультации по вопросам страхования, программы обучения и повышения квалификации, а также представительство интересов участников на законодательном уровне.

Цели и задачи союза ​

Основные цели ВСС ​

Защита прав и интересов страховщиков — союз содействует совершенствованию страхового законодательства и участвует в разработке новых нормативных актов. Повышение качества страховых услуг — ВСС проводит анализ рынка, выявляет проблемные зоны и предлагает меры по их устранению. Развитие новых направлений страхования — помогает российским страховым организациям развиваться и обеспечивать защиту клиентов от различных рисков. Обеспечение прозрачности страхового рынка — союз осуществляет мониторинг страховых компаний и разрабатывает рекомендации по качеству обслуживания. Международное сотрудничество — ВСС взаимодействует с международными структурами для получения передовых знаний и формирования международных стандартов.

Основные задачи ​

Развитие страхового рынка — организация проводит мероприятия по повышению качества услуг, совершенствованию нормативной базы и привлечению новых участников.

Повышение профессионализма — ВСС занимается подготовкой и переподготовкой специалистов страховой отрасли.

Защита интересов страхователей — организация разрабатывает нормативные документы, регулирующие взаимоотношения между страховщиками и клиентами, и ведёт мониторинг деятельности компаний.