Быстрая пролонгация ОСАГО ​

Какие данные нужно заполнить в быстрой пролонгации? ​

Для быстрой пролонгации требуется минимум данных. Только серия и номер старого полиса, ФИО и данные страхователя.

Чем быстрая пролонгация отличается от обычной? ​

Существенно ускорен расчет стоимости полиса. Потребуется не более 60 секунд.

Какая вероятность одобрения расчета ОСАГО при быстрой пролонгации? ​

При быстрой пролонгации вы получаете максимальную проходимость полисов. Страховые компании заинтересованы в пролонгации, и одобряют расчеты даже тем клиентам, кому отказывают в покупке полиса.

Какое КВ я получу? ​

Вы получаете повышенное КВ за каждую быструю пролонгацию полиса, даже если первоначально ОСАГО был оформлен в страховой компании или в бумажном варианте.

Можно ли добавить водителей или поменять машину? ​

Нет, в быстрой пролонгации все данные полиса остаются без изменений.

Могу ли я продлить мой полис ОСАГО Росгосстраха в Альфе? ​

Нет, возможность продления доступна только в той страховой компании, где полис был изначально оформлен.

Я ввел все верно и у меня действующий полис ОСАГО, но система не выдает результат ​

Компания имеет право отказать в продлении или не предложить пролонгацию. В этом случае необходимо оформлять полис ОСАГО заново.

Где я могу найти свой список пролонгаций? ​

Вы можете найти свой список пролонгаций в разделе "Расчёты ОСАГО" -> "Быстрые пролонгации".

Почему система не может найти мой полис? ​

Если система не находит ваш полис, попробуйте использовать разные виды контактов (подменную почту, почту агента или основную почту). Аналогично проверьте через телефоный номер.

Как начисляется КВ? ​

Вознаграждение начисляется в соответствии со стандартными сроками. Для клиентов с уровнем "Gold" и выше, начисление происходит быстрее.