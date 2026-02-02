Быстрая пролонгация ОСАГО
Какие данные нужно заполнить в быстрой пролонгации?
Для быстрой пролонгации требуется минимум данных. Только серия и номер старого полиса, ФИО и данные страхователя.
Чем быстрая пролонгация отличается от обычной?
Существенно ускорен расчет стоимости полиса. Потребуется не более 60 секунд.
Какая вероятность одобрения расчета ОСАГО при быстрой пролонгации?
При быстрой пролонгации вы получаете максимальную проходимость полисов. Страховые компании заинтересованы в пролонгации, и одобряют расчеты даже тем клиентам, кому отказывают в покупке полиса.
Какое КВ я получу?
Вы получаете повышенное КВ за каждую быструю пролонгацию полиса, даже если первоначально ОСАГО был оформлен в страховой компании или в бумажном варианте.
Можно ли добавить водителей или поменять машину?
Нет, в быстрой пролонгации все данные полиса остаются без изменений.
Могу ли я продлить мой полис ОСАГО Росгосстраха в Альфе?
Нет, возможность продления доступна только в той страховой компании, где полис был изначально оформлен.
Я ввел все верно и у меня действующий полис ОСАГО, но система не выдает результат
Компания имеет право отказать в продлении или не предложить пролонгацию. В этом случае необходимо оформлять полис ОСАГО заново.
Где я могу найти свой список пролонгаций?
Вы можете найти свой список пролонгаций в разделе "Расчёты ОСАГО" -> "Быстрые пролонгации".
Почему система не может найти мой полис?
Если система не находит ваш полис, попробуйте использовать разные виды контактов (подменную почту, почту агента или основную почту). Аналогично проверьте через телефоный номер.
Как начисляется КВ?
Вознаграждение начисляется в соответствии со стандартными сроками. Для клиентов с уровнем "Gold" и выше, начисление происходит быстрее.