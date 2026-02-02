Как не забыть о продлении полисов ​

Раздел «Пролонгация» в личном кабинете АгентБрокер ​

В личном кабинете доступен специальный раздел «Пролонгация», который помогает держать под контролем все полисы, требующие продления. Здесь вы видите, какие полисы пора продлевать, сколько уже оформлено повторно, и можете оценить потенциальный заработок на ближайшие месяцы.

Как открыть раздел?

Войдите в личный кабинет, раскройте боковое меню слева, перейдите в «Страхование» и выберите «Пролонгация». Перед вами откроется персональный дашборд с двумя ключевыми показателями:

Уровень пролонгации — соотношение уже продлённых полисов и тех, которые ещё предстоит обработать.

— соотношение уже продлённых полисов и тех, которые ещё предстоит обработать. Заработано — сумма полученного вознаграждения и прогноз возможного дохода. Переключайтесь между месяцами, чтобы планировать заработок на недели вперёд.

В правой части экрана размещены полезные напоминания и анонсы мероприятий, связанных с пролонгацией. Рекомендуем регулярно заглядывать сюда, чтобы не упустить важную информацию.

Ниже расположены четыре вкладки:

«Все» — полный перечень полисов, подлежащих пролонгации;

— полный перечень полисов, подлежащих пролонгации; «Срочно продлить» — полисы, срок действия которых уже истёк;

— полисы, срок действия которых уже истёк; «Нужно продлить» — полисы, заканчивающиеся в ближайшие 60 дней;

— полисы, заканчивающиеся в ближайшие 60 дней; «Пролонгированные» — полисы, которые были успешно продлены через АгентБрокер.

Список упорядочен по приоритету: полисы с истёкшим сроком и пометкой «Срочно продлить» всегда отображаются в начале, чтобы вы могли оперативно ими заняться. Фильтр «Только непролонгированные» позволяет сфокусироваться исключительно на тех полисах, которые требуют внимания.

С помощью чекбокса «Показывать непролонгированные» можно управлять отображением полисов для получения более полной картины портфеля пролонгации.

В каждой карточке полиса содержится вся необходимая информация: текущий статус, ФИО и телефон клиента, тип продукта, данные об автомобиле, номер полиса, дата окончания, предполагаемая страховая компания и размер комиссии, которую вы получите при оформлении. Для просмотра подробных сведений о предыдущем полисе нажмите «Подробнее о полисе».

Если для полиса доступна упрощённая пролонгация, кнопка «Продлить» будет активной. Если она неактивна (серая) — упрощённый способ для данного полиса пока не поддерживается, но команда уже работает над расширением. В таком случае нажмите «Рассчитать во всех страховых» — система перенаправит вас в стандартную форму оформления ОСАГО, где данные клиента будут заполнены автоматически.

Интерактивный календарь пролонгаций ​

Обратите внимание на встроенный календарь — он наглядно отображает все даты продления полисов ваших клиентов. Это ваш главный помощник, благодаря которому ни один клиент не останется без внимания.

В календаре все пролонгации распределены по датам. Ячейки с запланированными продлениями подсвечиваются цветом:

Синий — пролонгация доступна для оформления

— пролонгация доступна для оформления Оранжевый — срочное продление (срок действия предыдущего полиса уже истёк)

— срочное продление (срок действия предыдущего полиса уже истёк) Зелёный — полис успешно пролонгирован

— полис успешно пролонгирован Серый — дата прошла, пролонгация больше недоступна

Как начать продление?

Кликните по нужной дате — откроется список клиентов, чьи полисы необходимо продлить в этот день. В карточке каждого полиса указаны ФИО клиента, транспортное средство, дата окончания и страховая компания.

Вы можете перейти к просмотру всех полисов клиента — при нажатии откроется раздел «Мои полисы» с фильтром по конкретному клиенту.

Также доступна упрощённая пролонгация (если кнопка активна) или расчёт стоимости во всех страховых компаниях — система автоматически подставит данные клиента в форму оформления ОСАГО.

Быстрая сортировка в разделе полисов ​

В разделе «Мои полисы» предусмотрен переключатель «Нужно продлить», который фильтрует полисы по дате окончания в текущем и следующем месяцах.

Воспользуйтесь переключателем «Нужно продлить», чтобы увидеть, у кого из клиентов в ближайшее время заканчивается страховка. Фильтр работает со всеми вкладками: «Оплаченные», «Все» и «Черновики».

Не забывайте проверять полисы, подлежащие продлению, не только среди оплаченных, но и среди черновиков. Возможно, для некоторых клиентов вы ранее делали расчёт, но покупка не была завершена. Свяжитесь с ними и напомните о необходимости обновить полис.

Для продления достаточно нажать ссылку «Пролонгировать», которая отображается у каждого полиса, заканчивающегося в ближайшие 60 дней. Система скопирует все данные с обновлёнными датами, и вам не придётся заново вводить сведения о страхователе, собственнике, водителях и транспортном средстве. Номер предыдущего полиса подставится автоматически, если тот был оплачен. При необходимости можно внести правки и пересчитать стоимость.

Упрощённая пролонгация ​

Если полис можно продлить без изменений, рекомендуем воспользоваться упрощённой процедурой. На данный момент она доступна для полисов страховых компаний: Альфа, Ингосстрах, Ренессанс, Согласие, СОГАЗ.

Для этого создайте новый полис и вместо заполнения формы перейдите во вкладку «Пролонгация». Выберите одну из доступных страховых компаний, введите серию и номер предыдущего полиса — и приступайте к оформлению.

Учтите, что разные компании требуют различные данные для подтверждения: одни запрашивают VIN, другие — ФИО и дату рождения страхователя.

Еженедельные напоминания по электронной почте ​

Каждый понедельник платформа АгентБрокер рассылает пользователям письма-напоминания о полисах, срок действия которых подходит к концу.

К письму прикладывается Excel-таблица со списком клиентов, с которыми рекомендуется связаться для обсуждения продления. Помимо этого, в письме содержится краткая инструкция по самостоятельному поиску и продлению заканчивающихся полисов.

Проверьте папку «Входящие» — возможно, письмо оказалось среди других сообщений или попало в спам. Если вы не получали такого письма, хотя полисы к продлению имеются, обратитесь в чат поддержки — специалисты проверят настройки рассылки и помогут решить вопрос.

Частые вопросы ​

Не могу найти нужный расчёт в пролонгациях. Что делать?

Сначала проверьте настройки фильтров. По умолчанию отображаются пролонгации текущего месяца, но доступен диапазон в два месяца вперёд и назад. Убедитесь, что ФИО указано без лишних пробелов и символов, в фильтре продуктов выбран нужный тип или «Все продукты», а предыдущий полис клиента ещё действует или истёк не более 30 дней назад.

Также проверьте вкладку «Клиенты» — возможно, клиент или один из его объектов скрыт (используйте фильтр «Скрытые», а при отсутствии клиента среди скрытых — откройте его карточку и проверьте раздел «Скрытые сделки»).

Если настройки верны, но расчёт не находится, напишите в чат поддержки — коллеги помогут разобраться.

Как вернуть скрытого клиента или объект?

Для клиента: откройте вкладку «Клиенты», выберите фильтр «Скрытые» и нажмите значок глаза рядом с нужным ФИО.

Для объекта: на вкладке «Клиенты» откройте карточку нужного клиента, найдите блок «Скрытые сделки» и нажмите значок глаза рядом с объектом.

Как продлить ОСАГО, если прошлый полис оформлен не через АгентБрокер?

Если предыдущий полис был в СК «АльфаСтрахование», «Абсолют Страхование» или «Росгосстрах»: нажмите «Оформить», выберите «ОСАГО» и активируйте переключатель «Пролонгация по номеру полиса» в правом верхнем углу. Достаточно указать минимальные данные для получения предложения и оплаты.

Если полис был в другой компании, потребуется заполнить полный расчёт ОСАГО. Для улучшения проходимости можно указать данные предыдущего полиса, отметив пункт «Зеленый коридор для улучшения проходимости».

Как продлить ипотечное страхование, если прошлый полис оформлен не через АгентБрокер?

Необходимо заполнить полный расчёт. На этапе предварительного расчёта, после указания даты начала действия кредитного договора (если договор действует более года), появится поле выбора предыдущей страховой компании.

При оформлении через индивидуальное согласование (заявку) обязательно укажите в поле «Комментарий», что это пролонгация и предыдущий полис был оформлен в той же СК.

С разделом «Пролонгация» вы не упустите ни одного полиса и сможете точно планировать свой доход. Используйте все возможности этого инструмента, зарабатывайте больше и получайте удовольствие от каждого успешного продления!

Следите за обновлениями раздела — впереди ещё много полезных улучшений. Удачных продаж!