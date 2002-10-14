Российский союз автостраховщиков (РСА): задачи и функции организации
Общая характеристика
Российский союз автостраховщиков (РСА) представляет собой некоммерческое объединение корпоративного типа, в которое входят страховые компании, работающие в сфере обязательного автострахования гражданской ответственности.
Историческая справка
- Дата создания: 8 августа 2002 года при участии 48 ведущих страховщиков
- Официальная регистрация: 14 октября 2002 года
- Реестровый номер: 068
- Законодательная база: Федеральный закон № 40-ФЗ об обязательном страховании автогражданской ответственности
Ключевые направления деятельности
- Формирование стандартов и правил в области автострахования
- Контроль за соблюдением законодательных норм участниками союза
- Обеспечение качественного обслуживания страхователей
- Организация процедур технического осмотра транспорта
- Повышение профессионального уровня участников страхового рынка
Значение организации
РСА выполняет роль единого профессионального объединения автостраховщиков на территории всей страны, координируя совместную работу участников рынка и обеспечивая выполнение обязательных условий членства для лицензированных страховщиков.