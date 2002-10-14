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Российский союз автостраховщиков (РСА): задачи и функции организации

Общая характеристика

Российский союз автостраховщиков (РСА) представляет собой некоммерческое объединение корпоративного типа, в которое входят страховые компании, работающие в сфере обязательного автострахования гражданской ответственности.

Историческая справка

  • Дата создания: 8 августа 2002 года при участии 48 ведущих страховщиков
  • Официальная регистрация: 14 октября 2002 года
  • Реестровый номер: 068
  • Законодательная база: Федеральный закон № 40-ФЗ об обязательном страховании автогражданской ответственности

Ключевые направления деятельности

  • Формирование стандартов и правил в области автострахования
  • Контроль за соблюдением законодательных норм участниками союза
  • Обеспечение качественного обслуживания страхователей
  • Организация процедур технического осмотра транспорта
  • Повышение профессионального уровня участников страхового рынка

Значение организации

РСА выполняет роль единого профессионального объединения автостраховщиков на территории всей страны, координируя совместную работу участников рынка и обеспечивая выполнение обязательных условий членства для лицензированных страховщиков.

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