Российский союз автостраховщиков (РСА): задачи и функции организации ​

Общая характеристика ​

Российский союз автостраховщиков (РСА) представляет собой некоммерческое объединение корпоративного типа, в которое входят страховые компании, работающие в сфере обязательного автострахования гражданской ответственности.

Историческая справка ​

Дата создания: 8 августа 2002 года при участии 48 ведущих страховщиков

8 августа 2002 года при участии 48 ведущих страховщиков Официальная регистрация: 14 октября 2002 года

14 октября 2002 года Реестровый номер: 068

068 Законодательная база: Федеральный закон № 40-ФЗ об обязательном страховании автогражданской ответственности

Ключевые направления деятельности ​

Формирование стандартов и правил в области автострахования

Контроль за соблюдением законодательных норм участниками союза

Обеспечение качественного обслуживания страхователей

Организация процедур технического осмотра транспорта

Повышение профессионального уровня участников страхового рынка

Значение организации ​

РСА выполняет роль единого профессионального объединения автостраховщиков на территории всей страны, координируя совместную работу участников рынка и обеспечивая выполнение обязательных условий членства для лицензированных страховщиков.