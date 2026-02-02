Получение аттестата профессионального налогового консультанта: порядок и требования ​

С 1 марта 2022 года в России вступил в силу обновлённый профстандарт «Консультант по налогам и сборам», установивший новые квалификационные требования к специалистам. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ России) скорректировал систему аттестации, внедрив уровни 6 и 7, а в дальнейшем планируется ввести 8-й уровень. Аттестат профессионального налогового консультанта служит подтверждением компетенций в области налогового планирования, управления рисками и взаимодействия с ФНС. Рассмотрим порядок аттестации, преимущества участия в ИПБ России и способы поддержания актуальности квалификации.

В чём разница между 6-м и 7-м уровнями? ​

ИПБ России предусматривает два уровня аттестации:

6-й уровень — базовый. Предполагает способность анализировать налоговую нагрузку, оценивать последствия сделок, грамотно формировать отчётность. Рассчитан на специалистов со стажем от 2 лет.

7-й уровень — продвинутый. Включает навыки стратегического налогового планирования, управления комплексными рисками, оспаривания решений налоговых органов. Необходим стаж от 5 лет и опыт ведения налоговых споров.

Каждый уровень подтверждается отдельным аттестатом. В перспективе планируется появление 8-го уровня для руководителей налоговых подразделений и экспертов высшей категории.

Требования к соискателям ​

Для получения аттестата необходимо:

Обладать соответствующим стажем в налоговой сфере (2 года для 6-го уровня, 5 лет для 7-го)

Пройти обучение по специализированной программе

Успешно сдать экзамен

Являться членом ИПБ России

Порядок получения аттестата ​

Процедура включает следующие этапы:

Подача заявки в ИПБ России с приложением подтверждающих документов о квалификации и опыте Обучение по утверждённой подготовительной программе Подготовка к экзамену с использованием учебных пособий и практических задач Сдача экзамена в аккредитованном тестовом центре Выдача аттестата при успешном прохождении всех этапов

Экзамен проверяет знание налогового законодательства, умение применять его на практике и решать профессиональные задачи повышенной сложности.

Почему аттестат повышает вашу конкурентоспособность? ​

Аттестат удостоверяет ваши компетенции и выступает доказательством профессионального мастерства для клиентов и работодателей. Это укрепляет доверие к вам как к эксперту в налоговом консультировании.

Что даёт членство в ИПБ России ​

Участие в Институте профессиональных бухгалтеров открывает следующие возможности: