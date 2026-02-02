Получение аттестата профессионального налогового консультанта: порядок и требования
Введение
С 1 марта 2022 года в России вступил в силу обновлённый профстандарт «Консультант по налогам и сборам», установивший новые квалификационные требования к специалистам. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов (ИПБ России) скорректировал систему аттестации, внедрив уровни 6 и 7, а в дальнейшем планируется ввести 8-й уровень. Аттестат профессионального налогового консультанта служит подтверждением компетенций в области налогового планирования, управления рисками и взаимодействия с ФНС. Рассмотрим порядок аттестации, преимущества участия в ИПБ России и способы поддержания актуальности квалификации.
В чём разница между 6-м и 7-м уровнями?
ИПБ России предусматривает два уровня аттестации:
6-й уровень — базовый. Предполагает способность анализировать налоговую нагрузку, оценивать последствия сделок, грамотно формировать отчётность. Рассчитан на специалистов со стажем от 2 лет.
7-й уровень — продвинутый. Включает навыки стратегического налогового планирования, управления комплексными рисками, оспаривания решений налоговых органов. Необходим стаж от 5 лет и опыт ведения налоговых споров.
Каждый уровень подтверждается отдельным аттестатом. В перспективе планируется появление 8-го уровня для руководителей налоговых подразделений и экспертов высшей категории.
Требования к соискателям
Для получения аттестата необходимо:
- Обладать соответствующим стажем в налоговой сфере (2 года для 6-го уровня, 5 лет для 7-го)
- Пройти обучение по специализированной программе
- Успешно сдать экзамен
- Являться членом ИПБ России
Порядок получения аттестата
Процедура включает следующие этапы:
- Подача заявки в ИПБ России с приложением подтверждающих документов о квалификации и опыте
- Обучение по утверждённой подготовительной программе
- Подготовка к экзамену с использованием учебных пособий и практических задач
- Сдача экзамена в аккредитованном тестовом центре
- Выдача аттестата при успешном прохождении всех этапов
Экзамен проверяет знание налогового законодательства, умение применять его на практике и решать профессиональные задачи повышенной сложности.
Почему аттестат повышает вашу конкурентоспособность?
Аттестат удостоверяет ваши компетенции и выступает доказательством профессионального мастерства для клиентов и работодателей. Это укрепляет доверие к вам как к эксперту в налоговом консультировании.
Что даёт членство в ИПБ России
Участие в Институте профессиональных бухгалтеров открывает следующие возможности:
- Доступ к оперативной информации об изменениях налогового законодательства
- Участие в профессиональных сообществах и деловых сетях
- Посещение семинаров и вебинаров по развитию компетенций
- Рост профессионального статуса
- Поддержание квалификации через программы повышения уровня знаний