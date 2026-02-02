Получение лицензии страхового брокера: пошаговое руководство ​

В статье представлено пошаговое руководство по оформлению лицензии страхового брокера в России. Материал подготовлен Артуром Павловичем Бицем, руководителем отдела продаж компании "АгентБрокер".

Публикация описывает процедуру получения лицензии для ведения деятельности в качестве страхового брокера. В материале рассматриваются основные этапы и требования, необходимые для профессиональной работы в страховой сфере.