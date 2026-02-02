Проверка надёжности застройщика: практические советы ​

Выбор надёжного застройщика — один из важнейших аспектов при покупке недвижимости. Речь идёт о компании, которая обеспечивает качество строительных работ, соблюдает сроки и ведёт прозрачную документацию.

Как убедиться в надёжности застройщика? Есть несколько основных критериев, позволяющих определить степень доверия к компании.

Ключевые критерии проверки ​

Разрешительная документация и лицензии

Прежде всего следует проверить наличие у застройщика полного комплекта разрешительных документов. Добросовестная компания должна располагать всеми необходимыми разрешениями на строительство. Это подтверждает, что её деятельность ведётся в правовом поле.

Опыт и реализованные проекты

Второй важный параметр — наработанный опыт. Надёжный застройщик должен иметь портфель успешно реализованных объектов. Это свидетельствует о профессионализме команды и способности обеспечить высокое качество строительства.

Репутация на рынке

Третий фактор — деловая репутация. Авторитетный застройщик должен пользоваться хорошей репутацией в профессиональном сообществе. Для проверки изучите отзывы покупателей, посетите тематические сайты и форумы, обратитесь к рейтинговым агентствам.

Финансовая устойчивость

Четвёртый критерий — стабильное финансовое положение. Компания должна демонстрировать устойчивые финансовые показатели и не иметь задолженностей перед клиентами. Это можно проверить через отчётность компании и оценки специализированных агентств.

Гарантийные обязательства и условия договора

Пятый параметр — наличие гарантий и прозрачность договорных условий. Застройщик обязан предоставлять гарантии на качество строительства и соблюдение сроков. Все условия и обязательства сторон должны быть чётко зафиксированы в договоре.

Какие документы можно запросить у застройщика? ​

Наличие сертификата о вводе в эксплуатацию (для объектов категорий СС2, СС3) или декларации о готовности (для СС1) можно проверить на сайте Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Для этого потребуется код ЕГРПОУ заказчика или генерального подрядчика.