Как стать банковским агентом: практические советы ​

Кто такие банковские агенты ​

Банковские агенты — специалисты, выступающие посредниками между банком и клиентами. Они обеспечивают доступ к банковским продуктам и услугам: кредитам, картам, страхованию и инвестициям.

Главное преимущество профессии — свободный график. Агент самостоятельно выбирает удобное время и формат работы — в офисе или дистанционно.

Для достижения результатов в этой роли требуются определённые качества. Специалист должен уметь выстраивать контакт с клиентами и находить индивидуальный подход к каждому. Необходимы ответственность и дисциплинированность для выполнения обязательств перед клиентами и банком.

Порядок становления банковским агентом ​

Процесс состоит из нескольких этапов:

Выбрать банк-партнёр и ознакомиться с условиями сотрудничества

Оформить лицензию на право осуществления агентской деятельности

Пройти обучение в аккредитованных учебных центрах

Сдать квалификационный экзамен

Категории агентов ​

Агентская деятельность включает различные категории специалистов, отличающихся направлениями работы и уровнем ответственности.