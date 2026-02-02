Каскометр: чем полезна платформа для страховых агентов
Дата публикации: 21 августа
Что представляет собой Каскометр?
Каскометр — один из первых профессиональных порталов, ориентированных как на страховых агентов и брокеров, так и на владельцев автомобилей. Сервис даёт автовладельцам возможность узнать цену полиса и оформить его онлайн без дополнительных наценок.
Портал входит в десятку наиболее посещаемых страховых ресурсов в российском интернете, а число зарегистрированных пользователей превышает 12 тысяч. Каждый день через встроенные калькуляторы выполняются тысячи расчётов стоимости.
Ключевые возможности
Платформа поддерживает расчёты по 15 страховым компаниям (перечень постоянно пополняется) и создана специально для профессиональных участников страхового рынка.
Основные достоинства:
- Подходит как опытным агентам, так и новичкам
- Лаконичный интерфейс без избыточной информации
- Мгновенный расчёт стоимости полиса
- Определение наиболее выгодного тарифа
Для кого предназначена платформа
Сервис будет полезен как опытным профессионалам, так и начинающим страховым агентам и работникам брокерских компаний, которые хотят упростить процесс продажи полисов.