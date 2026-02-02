Каскометр: чем полезна платформа для страховых агентов ​

Дата публикации: 21 августа

Что представляет собой Каскометр? ​

Каскометр — один из первых профессиональных порталов, ориентированных как на страховых агентов и брокеров, так и на владельцев автомобилей. Сервис даёт автовладельцам возможность узнать цену полиса и оформить его онлайн без дополнительных наценок.

Портал входит в десятку наиболее посещаемых страховых ресурсов в российском интернете, а число зарегистрированных пользователей превышает 12 тысяч. Каждый день через встроенные калькуляторы выполняются тысячи расчётов стоимости.

Ключевые возможности ​

Платформа поддерживает расчёты по 15 страховым компаниям (перечень постоянно пополняется) и создана специально для профессиональных участников страхового рынка.

Основные достоинства:

Подходит как опытным агентам, так и новичкам

Лаконичный интерфейс без избыточной информации

Мгновенный расчёт стоимости полиса

Определение наиболее выгодного тарифа

Для кого предназначена платформа ​

Сервис будет полезен как опытным профессионалам, так и начинающим страховым агентам и работникам брокерских компаний, которые хотят упростить процесс продажи полисов.