Финансовый агент: определение и ключевые функции ​

Суть профессии ​

Финансовый агент (ФА) — посредник в сфере факторинга, помогающий бизнесу оперативно получать средства за отсроченные платежи. В соответствии со статьёй 825 Гражданского кодекса РФ финансовый агент содействует компаниям в устранении задержек финансирования и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.

ФА реализует банковские продукты в роли посредника, получая комиссию за каждую проведённую сделку.

Специфика профессии ​

Ключевое преимущество данной деятельности — прямая зависимость дохода от активности и способностей агента. Высокий заработок достижим при условии, что агент:

реализует значительный объём банковских продуктов

работает стабильно и интенсивно

располагает базой постоянных клиентов

Комиссионные нередко превышают отметку в 100 тысяч рублей ежемесячно. Профессия становится всё более востребованной благодаря свободному графику и независимости: агент самостоятельно выбирает способы привлечения клиентов и продукты для предложения. Вознаграждение начисляется за каждую успешную сделку.

Основной перечень функций ​