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Финансовый агент: определение и ключевые функции

Суть профессии

Финансовый агент (ФА) — посредник в сфере факторинга, помогающий бизнесу оперативно получать средства за отсроченные платежи. В соответствии со статьёй 825 Гражданского кодекса РФ финансовый агент содействует компаниям в устранении задержек финансирования и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса.

ФА реализует банковские продукты в роли посредника, получая комиссию за каждую проведённую сделку.

Специфика профессии

Ключевое преимущество данной деятельности — прямая зависимость дохода от активности и способностей агента. Высокий заработок достижим при условии, что агент:

  • реализует значительный объём банковских продуктов
  • работает стабильно и интенсивно
  • располагает базой постоянных клиентов

Комиссионные нередко превышают отметку в 100 тысяч рублей ежемесячно. Профессия становится всё более востребованной благодаря свободному графику и независимости: агент самостоятельно выбирает способы привлечения клиентов и продукты для предложения. Вознаграждение начисляется за каждую успешную сделку.

Основной перечень функций

  • Консультирование: помощь клиентам по вопросам инвестиций, пенсионного планирования, налоговых стратегий и управления долговыми обязательствами
  • Работа с облигациями и купонами: обработка платежей и контроль сроков
  • Налоговое сопровождение: подготовка деклараций и консультации по льготам
  • Замена ценных бумаг: проведение процедур замены утраченных или повреждённых акций и облигаций
  • Управление денежными потоками: получение, хранение, размещение депозитов и осуществление переводов
  • Контроль финансовой целостности: обеспечение соблюдения финансовых стандартов
  • Поддержка аудита: подготовка материалов к проверкам и реагирование на результаты
  • Бухгалтерский учёт: ведение учётной документации и формирование финансовой отчётности

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