Кто такой ипотечный брокер
Ипотечный брокер — профессионал в области жилищного кредитования, выступающий посредником между заёмщиками и банками, предоставляющими ипотечные программы.
Основной функционал
В обязанности специалиста входят:
- Сбор данных о клиенте и оценка его финансового положения
- Поиск оптимальных кредитных программ в различных банках
- Содействие в подготовке документации
- Консультирование по выбору наиболее выгодных условий
- Подача заявки и сопровождение на каждом этапе процесса
Чем ипотечный брокер отличается от агента по недвижимости
Предмет деятельности: Ипотечные брокеры специализируются на финансовых услугах и получении кредитов, тогда как агенты по недвижимости занимаются поиском и реализацией объектов.
Сертификация: Ипотечные брокеры, как правило, должны иметь специальные лицензии и сертификаты, агенты по недвижимости могут обходиться без них.
Профиль консультации: Брокеры дают финансовые рекомендации, агенты ориентированы на подбор объектов недвижимости.
Зона ответственности: Брокер отвечает за оформление кредита и поддержку клиента на всех этапах, агент — за представление и демонстрацию объектов.