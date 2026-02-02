Кто такой ипотечный брокер ​

Ипотечный брокер — профессионал в области жилищного кредитования, выступающий посредником между заёмщиками и банками, предоставляющими ипотечные программы.

Основной функционал ​

В обязанности специалиста входят:

Сбор данных о клиенте и оценка его финансового положения Поиск оптимальных кредитных программ в различных банках Содействие в подготовке документации Консультирование по выбору наиболее выгодных условий Подача заявки и сопровождение на каждом этапе процесса

Чем ипотечный брокер отличается от агента по недвижимости ​

Предмет деятельности: Ипотечные брокеры специализируются на финансовых услугах и получении кредитов, тогда как агенты по недвижимости занимаются поиском и реализацией объектов.

Сертификация: Ипотечные брокеры, как правило, должны иметь специальные лицензии и сертификаты, агенты по недвижимости могут обходиться без них.

Профиль консультации: Брокеры дают финансовые рекомендации, агенты ориентированы на подбор объектов недвижимости.

Зона ответственности: Брокер отвечает за оформление кредита и поддержку клиента на всех этапах, агент — за представление и демонстрацию объектов.