Лучшие курсы бизнес-аналитика 2025–2026: с чего начать обучение и как применять навыки ​

IT-индустрия продолжает динамично развиваться, а специалисты по бизнес-анализу остаются одними из самых востребованных на рынке труда. Работодателям нужны профессионалы, способные выявлять потребности бизнеса, формулировать чёткие требования и предлагать результативные технологические решения.

При построении карьеры в этой области или углублении существующих компетенций особое значение приобретает правильный выбор образовательной программы. В этом обзоре собраны актуальные курсы на 2025-2026 годы, включая как платные программы высокого качества, так и достойные бесплатные альтернативы для бизнес-аналитиков.

Причины роста спроса на бизнес-аналитиков

Инструменты заработка для бизнес-аналитиков

Что включает программа обучения

Лучшие курсы бизнес-аналитика для начинающих

Материал подготовлен Жасмин Ренатовной Камалеевой, руководителем отдела поддержки компании «АгентБрокер»