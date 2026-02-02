Страховое мошенничество: способы защиты себя и своего бизнеса ​

Распространённые схемы страхового мошенничества ​

К наиболее частым видам относятся: инсценировка страховых случаев, намеренное завышение суммы ущерба, предоставление подложных документов и умышленное провоцирование страховых событий.

Как обезопасить бизнес от махинаций ​

Среди рекомендуемых мер:

Работа только с проверенными страховыми организациями

Скрупулёзная проверка документов

Создание системы внутреннего контроля

Консультирование с юридическими специалистами

Ответственность за участие в мошенничестве ​

Лица, причастные к страховому мошенничеству, несут административную и уголовную ответственность, вплоть до штрафов и лишения свободы.

Защита интересов потребителей ​

С помощью опытного юриста можно оспорить незаконные действия страховщика в судебном порядке и добиться справедливого возмещения и защиты своих прав.