Страховое мошенничество: способы защиты себя и своего бизнеса
Распространённые схемы страхового мошенничества
К наиболее частым видам относятся: инсценировка страховых случаев, намеренное завышение суммы ущерба, предоставление подложных документов и умышленное провоцирование страховых событий.
Как обезопасить бизнес от махинаций
Среди рекомендуемых мер:
- Работа только с проверенными страховыми организациями
- Скрупулёзная проверка документов
- Создание системы внутреннего контроля
- Консультирование с юридическими специалистами
Ответственность за участие в мошенничестве
Лица, причастные к страховому мошенничеству, несут административную и уголовную ответственность, вплоть до штрафов и лишения свободы.
Защита интересов потребителей
С помощью опытного юриста можно оспорить незаконные действия страховщика в судебном порядке и добиться справедливого возмещения и защиты своих прав.