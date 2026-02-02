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Страховое мошенничество: способы защиты себя и своего бизнеса

Распространённые схемы страхового мошенничества

К наиболее частым видам относятся: инсценировка страховых случаев, намеренное завышение суммы ущерба, предоставление подложных документов и умышленное провоцирование страховых событий.

Как обезопасить бизнес от махинаций

Среди рекомендуемых мер:

  • Работа только с проверенными страховыми организациями
  • Скрупулёзная проверка документов
  • Создание системы внутреннего контроля
  • Консультирование с юридическими специалистами

Ответственность за участие в мошенничестве

Лица, причастные к страховому мошенничеству, несут административную и уголовную ответственность, вплоть до штрафов и лишения свободы.

Защита интересов потребителей

С помощью опытного юриста можно оспорить незаконные действия страховщика в судебном порядке и добиться справедливого возмещения и защиты своих прав.

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