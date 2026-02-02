Платформа Agenters: достоинства и недостатки ​

Возможности сервиса Agenters ​

Команда Agenters создала цифровое решение для страховой отрасли, помогающее агентам зарабатывать через платформу. Сервис позволяет оформлять полисы ОСАГО и мини КАСКО, при этом агенты получают комиссию от 5% до 25% с каждой сделки. Размер вознаграждения зависит от страховой компании и региона.

На платформе регулярно проходят специальные акции, увеличивающие заработок участников в среднем на 2%. Для начала работы нужно пройти регистрацию. По информации сервиса, активные агенты способны получать до 70 тысяч рублей в месяц.

Плюсы и минусы Agenters ​

Ключевые преимущества:

Комиссионное вознаграждение от 5% до 25%

Периодические акции с дополнительной прибавкой около 2%

Несложная процедура регистрации

Заработок до 70 тысяч рублей ежемесячно для активных участников

Поддержка различных типов страховых продуктов

Как агентам зарабатывать? ​

Заработок строится на комиссионной модели. После регистрации агенты получают доступ к инструментам оформления страховых полисов. Каждый заключённый договор приносит процент от стоимости полиса. Во время акционных периодов начисляются дополнительные бонусы.

Agenters предоставляет страховым агентам удобный инструмент для монетизации профессиональной деятельности через комиссионную систему. Потенциал заработка и регулярные поощрительные программы делают сервис привлекательным для специалистов страховой сферы.