Словарь финансовых терминов для профессионалов ​

Основные категории терминов ​

Аваль

Гарантийное обязательство третьей стороны по векселю или долговому документу, обеспечивающее его погашение в случае неисполнения плательщиком своих обязательств. Авалист, как правило банк или кредитная организация, повышает надёжность документа и снижает риски его держателя.

Аванс

Предварительный платёж в счёт будущих поставок товаров, услуг или работ, который не гарантирует заключение сделки (в отличие от задатка). Сумма засчитывается в общей стоимости договора и подлежит возврату при расторжении соглашения согласно условиям контракта.

Авизо

Официальное уведомление от банка или финансового учреждения о совершённой операции (зачисление, списание средств, открытие аккредитива). Документ содержит реквизиты транзакции, суммы, даты и сведения о контрагентах, обеспечивая прозрачность расчётов.

Активы

Ресурсы компании, обладающие материальной или нематериальной ценностью и способные приносить экономическую выгоду. Подразделяются на оборотные (денежные средства, запасы, дебиторская задолженность) и внеоборотные (основные средства, патенты, торговые марки). Структура активов фиксируется в балансе и служит для оценки ликвидности и инвестиционной привлекательности.

Акцепт

Согласие плательщика на исполнение финансового документа (векселя, платёжного требования, инкассового поручения). После акцепта обязательство приобретает безусловный характер. В международных расчётах акцептованная тратта позволяет экспортёру получить средства досрочно через учёт в банке.

Акциз

Косвенный налог, включаемый в цену отдельных товаров (алкоголь, табак, топливо, ювелирные изделия). Ставки устанавливаются государством для регулирования рынка. Уплата производится производителем или импортёром до выпуска товара в свободное обращение.

Акции

Эмиссионные ценные бумаги, подтверждающие право владельца на долю в капитале акционерного общества и на участие в распределении прибыли через дивиденды. Обыкновенные акции дают право голоса, привилегированные обеспечивают фиксированный доход при ограничении управленческого влияния.

Аудиторская деятельность

Независимая проверка бухгалтерской отчётности на соответствие законодательству, стандартам МСФО/РСБУ и достоверность данных. Выполняется сертифицированными аудиторами, которые оценивают налоговые расчёты, учётные процедуры и риски мошенничества. Обязательна для крупных предприятий, банков и страховых компаний.

Банки-корреспонденты

Финансовые учреждения, заключающие взаимные соглашения для проведения операций от имени друг друга. Это позволяет расширять географию деятельности, особенно в международных расчётах, включая открытие корреспондентских счетов и обмен документами.

Банковская гарантия

Обязательство банка выплатить определённую сумму бенефициару при невыполнении условий договора принципалом. Широко применяется в международной торговле и государственных закупках для минимизации рисков и обеспечения финансовой надёжности.