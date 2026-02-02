Рейтинг страховых компаний по ОСАГО за 2024 год ​

В 2024 году российский рынок автострахования продолжает активно развиваться, и автомобилистам принципиально важно выбирать надёжных страховщиков. Рейтинг компаний по ОСАГО выступает ключевым ориентиром при оценке того, какие организации наилучшим образом отвечают запросам клиентов. В данном материале представлен детальный анализ актуального рейтинга с учётом финансовой устойчивости, уровня выплат и пользовательских отзывов.

Лидеры рынка ОСАГО в 2024 году ​

Десятка лучших страховщиков по ОСАГО определяется на основе комплексной оценки, охватывающей финансовые показатели, качество обслуживания и степень удовлетворённости клиентов.

Методология составления рейтинга ​

Рейтинг учитывает множество параметров: объём собранных премий, коэффициент выплат, число жалоб, скорость урегулирования убытков и финансовую устойчивость страховщика.

Возможности платформы АгентБрокер ​

Платформа АгентБрокер предоставляет инструменты для сопоставления предложений различных страховщиков, что позволяет подобрать оптимальный вариант ОСАГО.

Выбор надёжного страховщика для ОСАГО — ответственное решение для каждого автовладельца. Использование рейтингов и сравнительных сервисов помогает сделать взвешенный выбор.