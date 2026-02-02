Финансовая надёжность страховых компаний: рейтинги и критерии подбора
Суть рейтингов финансовой надёжности
Рейтинги финансовой надёжности характеризуют устойчивость и платёжеспособность страховой компании. Это важно как для защиты интересов застрахованных лиц, так и для стабильного функционирования финансовой системы в целом.
Ключевые показатели, используемые при составлении рейтингов надёжности страховщиков:
- Финансовая устойчивость
- Ликвидность
- Структура активов и обязательств
- Система управления рисками
- Качество активов
- Иные показатели
Оценку проводят рейтинговые агентства на основе комплексного анализа финансовой отчётности, практик риск-менеджмента и других аспектов деятельности страховщика.