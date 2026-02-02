Финансовая надёжность страховых компаний: рейтинги и критерии подбора ​

Суть рейтингов финансовой надёжности ​

Рейтинги финансовой надёжности характеризуют устойчивость и платёжеспособность страховой компании. Это важно как для защиты интересов застрахованных лиц, так и для стабильного функционирования финансовой системы в целом.

Ключевые показатели, используемые при составлении рейтингов надёжности страховщиков:

Финансовая устойчивость

Ликвидность

Структура активов и обязательств

Система управления рисками

Качество активов

Иные показатели

Оценку проводят рейтинговые агентства на основе комплексного анализа финансовой отчётности, практик риск-менеджмента и других аспектов деятельности страховщика.