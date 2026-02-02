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Финансовая надёжность страховых компаний: рейтинги и критерии подбора

Суть рейтингов финансовой надёжности

Рейтинги финансовой надёжности характеризуют устойчивость и платёжеспособность страховой компании. Это важно как для защиты интересов застрахованных лиц, так и для стабильного функционирования финансовой системы в целом.

Ключевые показатели, используемые при составлении рейтингов надёжности страховщиков:

  • Финансовая устойчивость
  • Ликвидность
  • Структура активов и обязательств
  • Система управления рисками
  • Качество активов
  • Иные показатели

Оценку проводят рейтинговые агентства на основе комплексного анализа финансовой отчётности, практик риск-менеджмента и других аспектов деятельности страховщика.

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