Внести изменения в полис ипотеки СК АМТ
Контакты страховой компании:
- Горячая линия: +7 (495) 637-66-45
- Офисы: https://www.amt-insurance.com/contacts/
Аккредитация
Допустимые изменения
Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:
- Корректировка персональных данных (ФИО — только мелкие исправления)
- Исправление даты рождения
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации заемщика
- Изменение даты начала действия полиса
- Уточнение информации об объекте страхования
- Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)
- Исправление номера кредитного договора (КД)
Недопустимые изменения
- Корректировка остаточной суммы кредита
- Изменение годовой процентной ставки
- Замена выгодоприобретателя
- Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)
- Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика
- Переход между форматами полиса (однолетний / многолетний)
Порядок внесения изменений
Направьте запрос через чат поддержки с приложением:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
- Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)
- Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса
Важно: документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.
Расторжение полиса
Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 дней с даты заключения договора.
Направьте в чат поддержки:
- Заявление от страхователя на расторжение
- Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
- Банковские реквизиты для возврата средств
- Скриншот отказа от банка (если имеется)