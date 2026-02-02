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Внести изменения в полис ипотеки СК АМТ

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Аккредитация

Допустимые изменения

Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:

  • Корректировка персональных данных (ФИО — только мелкие исправления)
  • Исправление даты рождения
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации заемщика
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Уточнение информации об объекте страхования
  • Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)
  • Исправление номера кредитного договора (КД)

Недопустимые изменения

  • Корректировка остаточной суммы кредита
  • Изменение годовой процентной ставки
  • Замена выгодоприобретателя
  • Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)
  • Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика
  • Переход между форматами полиса (однолетний / многолетний)

Порядок внесения изменений

Направьте запрос через чат поддержки с приложением:

  • Заявление на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
  • Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)
  • Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса

Важно: документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.

Расторжение полиса

Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 дней с даты заключения договора.

Направьте в чат поддержки:

  • Заявление от страхователя на расторжение
  • Паспорт страхователя (главная страница + прописка)
  • Банковские реквизиты для возврата средств
  • Скриншот отказа от банка (если имеется)

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