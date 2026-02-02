Внести изменения в полис ипотеки СК АМТ ​

Контакты страховой компании:

Аккредитация

Допустимые изменения ​

Через техническую поддержку можно внести следующие корректировки:

Корректировка персональных данных (ФИО — только мелкие исправления)

Исправление даты рождения

Обновление паспортных данных

Изменение адреса регистрации заемщика

Изменение даты начала действия полиса

Уточнение информации об объекте страхования

Корректировка даты начала действия кредитного договора (ДНД КД)

Исправление номера кредитного договора (КД)

Недопустимые изменения ​

Корректировка остаточной суммы кредита

Изменение годовой процентной ставки

Замена выгодоприобретателя

Корректировка КИД (надбавки за отказ от страхования)

Добавление созаемщика, если полис оформлен только на основного заемщика

Переход между форматами полиса (однолетний / многолетний)

Порядок внесения изменений ​

Направьте запрос через чат поддержки с приложением:

Заявление на внесение изменений

Паспорт страхователя (главная страница + прописка)

Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.п.)

Скриншот ответа банка с причиной отказа в принятии полиса

Важно: документы должны быть сфотографированы полностью с видимыми углами и читаемыми данными.

Расторжение полиса ​

Расторгнуть полис можно через техническую поддержку в течение 30 дней с даты заключения договора.

Направьте в чат поддержки: