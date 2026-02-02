Изменения в полисе — Астро-Волга ​

Горячая линия: 8-800-600-87-67

Личный кабинет: https://b2c.astrovolga.ru/personal/

Для корректировки полиса Астро-Волга страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Сначала пройдите регистрацию, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.

Расторжение договора:

Для расторжения необходимо обратиться в ближайший офис продаж.

Заявление на расторжение полиса ОСАГО