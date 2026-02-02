Внести изменения в полис ипотеки СК ПАРИ
Контактная информация
Горячая линия: 8-495-721-12-21
Офисы: https://skpari.ru/company/offices/
Личный кабинет: https://skpari.ru/lk/login
Аккредитация
Возможные изменения
Через техническую поддержку можно внести следующие изменения:
- Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена только при расторжении
- Исправление даты рождения
- Обновление паспортных данных
- Изменение адреса регистрации
- Изменение даты начала действия полиса
- Изменение остаточной суммы кредита (только Сбербанк)
- Корректировка даты начала кредитного договора
- Корректировка номера кредитного договора
- Корректировка дат в многолетних полисах
- Замена выгодоприобретателя (после согласования)
- Исправления в КИД
- Корректировка годовой процентной ставки
- Поправки об объекте страхования
Невозможные изменения
- Переход между однолетним и многолетним полисом
- Замена выгодоприобретателя без согласования с СК
- Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика
Процедура внесения изменений
Отправьте в чат поддержки:
- Заявление на внесение изменений
- Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
- Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке)
- Скрин ответа банка с причиной отказа
Важно: Все четыре угла документов должны быть видны, данные не закрыты.
Расторжение полиса
Заявление необходимо подать не позднее 30 дней с даты оформления полиса одним из способов:
- Через личный кабинет на сайте СК ПАРИ
- По Почте России: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
- В офис страховой компании
Возврат средств: в течение 7 рабочих дней после получения заявления.
Получатель в реквизитах должен быть указан только страхователь.