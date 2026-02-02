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Внести изменения в полис ипотеки СК ПАРИ

Контактная информация

Горячая линия: 8-495-721-12-21

Офисы: https://skpari.ru/company/offices/

Личный кабинет: https://skpari.ru/lk/login

Аккредитация

Возможные изменения

Через техническую поддержку можно внести следующие изменения:

  • Корректировка персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена только при расторжении
  • Исправление даты рождения
  • Обновление паспортных данных
  • Изменение адреса регистрации
  • Изменение даты начала действия полиса
  • Изменение остаточной суммы кредита (только Сбербанк)
  • Корректировка даты начала кредитного договора
  • Корректировка номера кредитного договора
  • Корректировка дат в многолетних полисах
  • Замена выгодоприобретателя (после согласования)
  • Исправления в КИД
  • Корректировка годовой процентной ставки
  • Поправки об объекте страхования

Невозможные изменения

  • Переход между однолетним и многолетним полисом
  • Замена выгодоприобретателя без согласования с СК
  • Включение созаемщика в полис, изначально оформленный только на основного заемщика

Процедура внесения изменений

Отправьте в чат поддержки:

  • Заявление на внесение изменений
  • Паспорт страхователя (основная страница + прописка)
  • Документ, подтверждающий изменения (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке)
  • Скрин ответа банка с причиной отказа

Важно: Все четыре угла документов должны быть видны, данные не закрыты.

Расторжение полиса

Заявление необходимо подать не позднее 30 дней с даты оформления полиса одним из способов:

  • Через личный кабинет на сайте СК ПАРИ
  • По Почте России: 127015, г. Москва, ул. Расковой, д.34, стр.14
  • В офис страховой компании

Возврат средств: в течение 7 рабочих дней после получения заявления.

Получатель в реквизитах должен быть указан только страхователь.

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