Изменения в полисе — ПАРИ ​

Горячая линия: 8-495-721-12-21

Личный кабинет: https://skpari.ru/lk/login

Для корректировки полиса СК ПАРИ страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

Через техподдержку AgentBroker в СК ПАРИ можно:

Изменить гос. номер авто

Скорректировать марку/модель — только опечатки, полная замена не поддерживается

Исправить серию и номер ПТС/СТС

Скорректировать ФИО и адрес собственника/страхователя

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.

Заявление о расторжении ОСАГО