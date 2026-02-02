Изменения в полисе — ПАРИ
Горячая линия: 8-495-721-12-21
Личный кабинет: https://skpari.ru/lk/login
Для корректировки полиса СК ПАРИ страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.
Через техподдержку AgentBroker в СК ПАРИ можно:
- Изменить гос. номер авто
- Скорректировать марку/модель — только опечатки, полная замена не поддерживается
- Исправить серию и номер ПТС/СТС
- Скорректировать ФИО и адрес собственника/страхователя
Заявление на внесение изменений
Расторжение договора:
Расторгнуть полис можно в офисе компании или через личный кабинет на сайте.