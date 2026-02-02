Внести изменения в полис ипотеки СК Ренессанс ​

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Аккредитация

Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку

Исправление персональных данных заемщика (ФИО) — полная замена невозможна, допускается только через расторжение;

Уточнение даты рождения заемщика;

Обновление паспортных данных;

Корректировка адреса регистрации;

Перенос даты начала действия полиса;

Изменение остаточной суммы кредита (допускается только для Сбербанка; для остальных банков — через расторжение);

Обновление даты начала кредитного договора (ДНД КД);

Исправление номера кредитного договора (КД);

Корректировка даты окончания страхования в многолетних полисах;

Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;

Замена выгодоприобретателя (только по согласованию со страховщиком);

Исправление КИД по надбавке за отказ от страхования;

Корректировка годовой процентной ставки;

Внесение уточнений по объекту страхования.

Какие правки в полис внести нельзя?

Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);

Включение созаемщика в полис, оформленный только на основного заемщика.

Как оформить корректировку?

Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:

Заявление на внесение изменений;

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Документ, подтверждающий необходимость правки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);

Скриншот ответа банка с указанием причины отказа.

Как скачать чек?

Если чек не пришел на электронную почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». При оплате через мобильный проверьте SMS. Чек также мог поступить в «ВКонтакте».

Помимо этого, чек можно скачать на сайте страховщика: https://www.renins.ru/receipt/.

Как расторгнуть полис?

Расторжение полиса Ренессанс доступно через техническую поддержку в течение 30 календарных дней с момента заключения.

Для этого направьте в чат поддержки:

Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);

Полные банковские реквизиты страхователя;

Скриншот ответа банка при отказе.

Проверьте, что на фотографиях видны все четыре угла и данные хорошо читаемы.