Изменения в полисе — Ренессанс ​

Горячая линия: 8-800-333-88-00

Личный кабинет: https://www.renins.ru/iris/Auth/LoginForm#LoginForm

Для изменений в полисе Ренессанс страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логином является email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты. Нажмите «Забыли пароль» и в поле для почты укажите адрес с 3-го этапа (раздел «Оплата»), оканчивающийся на ...@agentbroker.ru.

Дополнительные способы внесения изменений:

Письмо на почту: support@online.renins.com

Через Telegram-бот: https://t.me/ReninsChatbot

Через техподдержку AgentBroker в СК Ренессанс можно:

Изменить марку/модель полностью — только через согласование со страховой компанией, обратитесь в чат поддержки

Скорректировать серию и номер ПТС/СТС

Исправить паспортные данные

Скорректировать адрес собственника/страхователя

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе компании или в личном кабинете на сайте.

Заявление о расторжении ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте Ренессанс: https://www.renins.ru/claims/osago/car/