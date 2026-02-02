Изменения в полисе — СОГАЗ ​

Горячая линия: 8-800-333-08-88

Личный кабинет: https://lk.sogaz.ru/

Для корректировки полиса СОГАЗ страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты полиса.

Дополнительно изменения можно направить на почту: cf@sogaz.ru

Что можно изменить через личный кабинет СОГАЗ:

Вступление в брак

Расторжение брака

Смена документов

Изменение адреса регистрации

Обновление государственного номера автомобиля

Смена собственника транспортного средства

Добавление водителя в полис

Замена водительского удостоверения

Через техподдержку AgentBroker в СК СОГАЗ можно:

Скорректировать марку/модель — при условии, что категория ТС не меняется

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе или через личный кабинет на сайте. Для этого создайте обращение в ЛК — раздел «Вопросы по расторжению договора страхования».

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте СОГАЗ: https://www.sogaz.ru/claim/osago/