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Изменения в полисе — СОГАЗ

Горячая линия: 8-800-333-08-88

Личный кабинет: https://lk.sogaz.ru/

Для корректировки полиса СОГАЗ страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет на сайте. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты полиса.

Дополнительно изменения можно направить на почту: cf@sogaz.ru

Что можно изменить через личный кабинет СОГАЗ:

  • Вступление в брак
  • Расторжение брака
  • Смена документов
  • Изменение адреса регистрации
  • Обновление государственного номера автомобиля
  • Смена собственника транспортного средства
  • Добавление водителя в полис
  • Замена водительского удостоверения

Через техподдержку AgentBroker в СК СОГАЗ можно:

  • Скорректировать марку/модель — при условии, что категория ТС не меняется

Заявление на внесение изменений

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе или через личный кабинет на сайте. Для этого создайте обращение в ЛК — раздел «Вопросы по расторжению договора страхования».

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП

Полный алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии размещен на сайте СОГАЗ: https://www.sogaz.ru/claim/osago/

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