Изменения в полисе — Спасские ворота ​

Горячая линия: 8-800-555-62-26, 8-499-402-89-02

Личный кабинет: https://spasskievorota.ru/lk_insurant

Для изменений в полисе Спасские ворота страхователю нужно обратиться в офис или войти в личный кабинет. Сначала зарегистрируйтесь, указав email с 3-го шага и номер телефона. Логин — email, сгенерированный на 3-м шаге оплаты.

Через личный кабинет СК доступны следующие изменения:

Данные водителей (изменение/добавление)

Данные ТС (изменение/добавление)

Данные собственника (изменение/добавление)

Период использования ТС

Данные страхователя (изменение/добавление)

Дополнительно изменения можно направить на почту: info@spasskievorota.com

К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.

Расторжение договора:

Расторгнуть полис можно в офисе страховой компании.

Заявление на расторжение полиса ОСАГО