Внести изменения в полис ипотеки СК ВСК
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Перечень корректировок, доступных через техническую поддержку
Исправление персональных данных заемщика (ФИО — только незначительные правки; полная замена возможна только через расторжение);
Уточнение даты рождения заемщика;
Обновление паспортных данных;
Корректировка адреса регистрации;
Изменение остаточной суммы кредита;
Внесение уточнений по объекту страхования;
Обновление даты начала действия кредитного договора (ДНД КД);
Исправление номера кредитного договора (КД).
Какие правки в полис внести нельзя?
Смена формата полиса (однолетний на многолетний и наоборот);
Включение созаемщика в уже действующий полис;
Корректировка даты окончания страхования в многолетних договорах;
Корректировка даты окончания кредитного договора в многолетних полисах;
Замена выгодоприобретателя;
Исправление КИД (надбавки за отказ от страхования);
Перенос даты начала действия полиса;
Изменение процентной ставки по кредиту.
Как оформить корректировку?
Направьте запрос через чат поддержки АгентБрокер, приложив:
Заявление на внесение изменений;
Паспорт страхователя (разворот с фото + прописка);
Документ-основание для корректировки (выписка из ЕГРН, кредитный договор, справка об остатке задолженности и т.д.);
Скриншот отказа банка с указанием причины непринятия полиса.
Проверьте, что все документы хорошо читаемы и на фотографиях видны все четыре угла.
Как скачать чек?
Если чек не поступил на почту, проверьте папки «Спам», «Рассылки» или «Чеки». Также просмотрите входящие SMS и сообщения во «ВКонтакте» — чек мог прийти туда. Если найти его не удалось — обратитесь в чат поддержки или напишите в Telegram-бот @SAgentBrokerBot, и мы запросим чек в страховой компании.
Как расторгнуть полис?
Для отказа от договора страхования воспользуйтесь одним из способов:
- Обратитесь в ближайший офис СК ВСК:
Город: Адрес:
- г. Химки Ул. Лавочкина, д. 13, корп.4
- г. Москва Профсоюзная 76
- Направьте комплект документов Почтой России или курьерской службой по адресу: 121552, г. Москва, ул. Островная д.4;