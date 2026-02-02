Изменения в полисе — ВСК ​

Горячая линия: 8-800-775-15-75

Личный кабинет: https://shop.vsk.ru/personal/

Для корректировки полиса ВСК страхователю нужно обратиться в офис или воспользоваться личным кабинетом на сайте.

Вход в ЛК ВСК — через Госуслуги или по номеру телефона. Если авторизация недоступна — зарегистрируйте ЛК самостоятельно по данным страхователя.

Дополнительные каналы для внесения изменений:

Заявление на внесение изменений

К сожалению, внести изменения в полис через службу поддержки AgentBroker невозможно.

Расторжение договора:

Расторжение осуществляется при личном обращении страхователя в клиентский зал ВСК. Адреса офисов: https://www.vsk.ru/klientam/offices

Заявление на расторжение полиса ОСАГО

Что делать при ДТП ​

Порядок действий при дорожно-транспортном происшествии подробно описан на сайте ВСК: https://www.vsk.ru/klientam/strahovoy-sluchay