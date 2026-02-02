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Титульное страхование: когда и зачем его оформлять

Понятие титульного страхования

Титульное страхование — это разновидность имущественной страховой защиты, направленная на охрану прав собственности на недвижимость от рисков, связанных с юридической нечистотой титула.

При покупке жилья или коммерческих объектов всегда существует вероятность скрытых обременений, которые могут проявиться из-за прошлых ошибок или претензий на ранее существовавшие права. Среди таких обременений — неисполненные судебные решения, долги по налогам, залоговые обязательства и иные ограничения.

Для чего нужно титульное страхование

Страхование титула особенно актуально при покупке объектов на вторичном рынке. Ключевые причины:

  • Неполная история объекта: Приобретая жильё на вторичном рынке, покупатель не всегда может восстановить полную картину предыдущих операций с недвижимостью. Есть риск упустить существенные обстоятельства, затрагивающие правовой статус объекта.

  • Претензии третьих лиц: После совершения сделки могут появиться лица, заявляющие о своих правах на собственность или об имеющихся обременениях.

  • Гарантия прав владельца: Титульная страховка обеспечивает юридическую защиту прав на приобретённую недвижимость и предотвращает финансовые потери при обнаружении скрытых обременений.

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