Титульное страхование: когда и зачем его оформлять
Понятие титульного страхования
Титульное страхование — это разновидность имущественной страховой защиты, направленная на охрану прав собственности на недвижимость от рисков, связанных с юридической нечистотой титула.
При покупке жилья или коммерческих объектов всегда существует вероятность скрытых обременений, которые могут проявиться из-за прошлых ошибок или претензий на ранее существовавшие права. Среди таких обременений — неисполненные судебные решения, долги по налогам, залоговые обязательства и иные ограничения.
Для чего нужно титульное страхование
Страхование титула особенно актуально при покупке объектов на вторичном рынке. Ключевые причины:
Неполная история объекта: Приобретая жильё на вторичном рынке, покупатель не всегда может восстановить полную картину предыдущих операций с недвижимостью. Есть риск упустить существенные обстоятельства, затрагивающие правовой статус объекта.
Претензии третьих лиц: После совершения сделки могут появиться лица, заявляющие о своих правах на собственность или об имеющихся обременениях.
Гарантия прав владельца: Титульная страховка обеспечивает юридическую защиту прав на приобретённую недвижимость и предотвращает финансовые потери при обнаружении скрытых обременений.