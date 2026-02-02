Титульное страхование: когда и зачем его оформлять ​

Понятие титульного страхования ​

Титульное страхование — это разновидность имущественной страховой защиты, направленная на охрану прав собственности на недвижимость от рисков, связанных с юридической нечистотой титула.

При покупке жилья или коммерческих объектов всегда существует вероятность скрытых обременений, которые могут проявиться из-за прошлых ошибок или претензий на ранее существовавшие права. Среди таких обременений — неисполненные судебные решения, долги по налогам, залоговые обязательства и иные ограничения.

Для чего нужно титульное страхование ​

Страхование титула особенно актуально при покупке объектов на вторичном рынке. Ключевые причины: