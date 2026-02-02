Как выбрать СК для оформления по заявкам ​

Краткий справочник по условиям страховых компаний при индивидуальном согласовании ипотечных полисов.

Ренессанс Страхование ​

Высокие комиссии, полностью виртуальная обработка без бумажных подписей. Возрастной лимит — не старше 70 лет на дату завершения договора. Деревянные конструкции и иностранные граждане (кроме белорусских) не принимаются.

АМТ Страхование ​

Оперативная обработка, работа с нестандартными объектами (гаражи, бани). Для титульного страхования при повторных сделках необходим предыдущий полис. Износ объекта — не более 60%.

Сотрудничает с 20+ банками, включая неаккредитованные. Возрастные ограничения отсутствуют. Обязательно указывать даты и процентную ставку кредитного договора. Для лиц старше 55 лет — полное медицинское обследование.

Привлекательные комиссии при минимальных требованиях к документации. Медицинское обследование не требуется независимо от суммы кредита. Военнослужащим: только страхование имущества и титула — страхование жизни исключено.

Принимает технические паспорта и свежие фотографии вместо отчёта об оценке. Работает с иностранцами и лицами с инвалидностью. Максимальный возраст страхователя — 60 лет.

Гибкие условия по титульному страхованию. Принимает результаты медобследований, проведённых для других СК. Возрастной порог — 74 года на момент окончания полиса.

Совкомбанк Страхование ​

Принимает только квартиры для Сбербанка и ВТБ. Отчёт об оценке не требуется. Страхование при наличии инвалидности не предусмотрено.