Страхование при ипотеке: обязательные и необязательные виды ​

Можно ли отказаться от ипотечного страхования ​

Ипотечное страхование включает несколько составляющих: защиту недвижимости, личное страхование и титульное страхование.

По закону, отказаться от страхования объекта недвижимости при ипотеке нельзя — это обязательное условие для защиты интересов кредитора. Однако личное и титульное страхование оформляются на добровольной основе.

Если заёмщик отказывается от добровольных полисов (прежде всего от страхования жизни), банк вправе скорректировать условия кредита и повысить процентную ставку, как правило, на 1-2%. Это связано с тем, что без дополнительной защиты кредитор принимает на себя повышенные риски.

От каких страховок при ипотеке можно отказаться ​

Заёмщик имеет право не оформлять добровольные полисы — страхование жизни и титульную защиту. Однако стоит учитывать, что такое решение может повлечь увеличение ставки по кредиту.

Какие страховки обязательны ​

Единственным обязательным видом является страхование недвижимости. Оно покрывает имущество от пожара, затопления, кражи и прочих непредвиденных событий.

Несмотря на необязательность ряда страховых продуктов при ипотеке, их отсутствие может обернуться финансовыми потерями в виде повышенной ставки. Многие заёмщики предпочитают оформить дополнительную защиту ради спокойствия — и для себя, и для своей семьи.