Индивидуальное согласование (заявки) ​

Заявки — сервис для оформления нестандартных полисов ипотечного страхования напрямую со страховыми компаниями.

Когда нужны заявки ​

Крупный остаток по кредиту (до 300 млн ₽)

Страхователи старшего возраста

Созаёмщики (кроме Сбербанка)

Нетипичные объекты: комната, жилой дом с участком, апартаменты, машиноместо, баня, таунхаус

Регионы с ограниченным покрытием (например, Крым)

Военная или траншевая ипотека

Иностранные граждане

Повышенный риск: деревянные перекрытия, опасные профессии

Страховые компании ​

«Ренессанс», «Югория», «ВСК», «АМТ», «Согласие», «Астро-Волга», «Совкомбанк Страхование» — список партнёров расширяется.

Как подать заявку ​

Выполните предварительный расчёт: банк, дата рождения и пол страхователя, остаток кредита, набор рисков При необходимости укажите тип объекта и дополнительные факторы Предложения с пометкой «Через заявку» содержат ориентировочную стоимость Нажмите «Оформить» и заполните полную форму

Заполнение формы ​

Номер кредитного договора можно добавить позже

Место выдачи паспорта — строго по документу

Адреса выбираются из предложенного списка

Отметьте деревянные перекрытия и газовое оборудование

Форматы документов: .jpg , .png , .pdf , .doc , .docx

Обработка заявки ​

Срок: 1–3 рабочих дня

СК может запросить дополнительные документы

При положительном решении: статус «Продолжить оформление?» + итоговая стоимость + ссылка на оплату

После оплаты ​

Подтверждение оплаты (чек, квитанция или скриншот) отправьте на sergey@agentbroker.ru или в чат поддержки.

КВ начисляется в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения продажи страховщиком.

Выбор СК ​

Подробнее об условиях каждой СК — Как выбрать СК для заявок.