Тема

На сайт

Индивидуальное согласование (заявки)

Заявки — сервис для оформления нестандартных полисов ипотечного страхования напрямую со страховыми компаниями.

Когда нужны заявки

  • Крупный остаток по кредиту (до 300 млн ₽)
  • Страхователи старшего возраста
  • Созаёмщики (кроме Сбербанка)
  • Нетипичные объекты: комната, жилой дом с участком, апартаменты, машиноместо, баня, таунхаус
  • Регионы с ограниченным покрытием (например, Крым)
  • Военная или траншевая ипотека
  • Иностранные граждане
  • Повышенный риск: деревянные перекрытия, опасные профессии

Страховые компании

«Ренессанс», «Югория», «ВСК», «АМТ», «Согласие», «Астро-Волга», «Совкомбанк Страхование» — список партнёров расширяется.

Как подать заявку

  1. Выполните предварительный расчёт: банк, дата рождения и пол страхователя, остаток кредита, набор рисков
  2. При необходимости укажите тип объекта и дополнительные факторы
  3. Предложения с пометкой «Через заявку» содержат ориентировочную стоимость
  4. Нажмите «Оформить» и заполните полную форму

Заполнение формы

  • Номер кредитного договора можно добавить позже
  • Место выдачи паспорта — строго по документу
  • Адреса выбираются из предложенного списка
  • Отметьте деревянные перекрытия и газовое оборудование
  • Форматы документов: .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx

Обработка заявки

  • Срок: 1–3 рабочих дня
  • СК может запросить дополнительные документы
  • При положительном решении: статус «Продолжить оформление?» + итоговая стоимость + ссылка на оплату

После оплаты

Подтверждение оплаты (чек, квитанция или скриншот) отправьте на sergey@agentbroker.ru или в чат поддержки.

КВ начисляется в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения продажи страховщиком.

Выбор СК

Подробнее об условиях каждой СК — Как выбрать СК для заявок.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026