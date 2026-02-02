Индивидуальное согласование (заявки)
Заявки — сервис для оформления нестандартных полисов ипотечного страхования напрямую со страховыми компаниями.
Когда нужны заявки
- Крупный остаток по кредиту (до 300 млн ₽)
- Страхователи старшего возраста
- Созаёмщики (кроме Сбербанка)
- Нетипичные объекты: комната, жилой дом с участком, апартаменты, машиноместо, баня, таунхаус
- Регионы с ограниченным покрытием (например, Крым)
- Военная или траншевая ипотека
- Иностранные граждане
- Повышенный риск: деревянные перекрытия, опасные профессии
Страховые компании
«Ренессанс», «Югория», «ВСК», «АМТ», «Согласие», «Астро-Волга», «Совкомбанк Страхование» — список партнёров расширяется.
Как подать заявку
- Выполните предварительный расчёт: банк, дата рождения и пол страхователя, остаток кредита, набор рисков
- При необходимости укажите тип объекта и дополнительные факторы
- Предложения с пометкой «Через заявку» содержат ориентировочную стоимость
- Нажмите «Оформить» и заполните полную форму
Заполнение формы
- Номер кредитного договора можно добавить позже
- Место выдачи паспорта — строго по документу
- Адреса выбираются из предложенного списка
- Отметьте деревянные перекрытия и газовое оборудование
- Форматы документов:
.jpg,
.png,
.doc,
.docx
Обработка заявки
- Срок: 1–3 рабочих дня
- СК может запросить дополнительные документы
- При положительном решении: статус «Продолжить оформление?» + итоговая стоимость + ссылка на оплату
После оплаты
Подтверждение оплаты (чек, квитанция или скриншот) отправьте на sergey@agentbroker.ru или в чат поддержки.
КВ начисляется в течение 1–2 рабочих дней после подтверждения продажи страховщиком.
Выбор СК
Подробнее об условиях каждой СК — Как выбрать СК для заявок.