Должностная инструкция страхового агента: функции и обязанности ​

Страховой агент — специалист в области страхования, который помогает клиентам подобрать оптимальные страховые продукты и оформить необходимую документацию. В данном материале рассмотрены основные обязанности, задачи, а также требования к квалификации и навыкам специалиста.

Инструкция агента: ключевые положения ​

В страховой отрасли выделяют два типа внештатных специалистов — агентов и брокеров, деятельность которых существенно различается.

Страховой агент может быть как физическим, так и юридическим лицом. Он действует от имени страховой компании, представляя её интересы. Главная задача агента — реализация максимального количества полисов и получение комиссионного вознаграждения. Агент предлагает клиентам только продукты тех компаний, с которыми сотрудничает.

Страховой брокер обязательно является юридическим лицом с лицензией, действует независимо от конкретных страховщиков и отстаивает интересы клиента. Брокеры проводят оценку имущества и выступают посредниками между страховщиком и клиентом. Они вправе открыть франшизу и привлекать партнёров для масштабирования бизнеса.

Общие положения ​