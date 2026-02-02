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Должностная инструкция страхового агента: функции и обязанности

Введение

Страховой агент — специалист в области страхования, который помогает клиентам подобрать оптимальные страховые продукты и оформить необходимую документацию. В данном материале рассмотрены основные обязанности, задачи, а также требования к квалификации и навыкам специалиста.

Инструкция агента: ключевые положения

В страховой отрасли выделяют два типа внештатных специалистов — агентов и брокеров, деятельность которых существенно различается.

Страховой агент может быть как физическим, так и юридическим лицом. Он действует от имени страховой компании, представляя её интересы. Главная задача агента — реализация максимального количества полисов и получение комиссионного вознаграждения. Агент предлагает клиентам только продукты тех компаний, с которыми сотрудничает.

Страховой брокер обязательно является юридическим лицом с лицензией, действует независимо от конкретных страховщиков и отстаивает интересы клиента. Брокеры проводят оценку имущества и выступают посредниками между страховщиком и клиентом. Они вправе открыть франшизу и привлекать партнёров для масштабирования бизнеса.

Общие положения

  1. Страховой агент относится к категории технических исполнителей и выполняет определённые функции в сфере страхования.

  2. На должность назначается специалист со средним профессиональным образованием, прошедший специализированную подготовку. Стаж работы не требуется.

  3. Назначение и увольнение оформляются приказом директора или руководителя организации.

  4. Специалист должен владеть следующими знаниями и навыками:

    • Нормативно-правовая база, регулирующая страховую деятельность
    • Виды страховых услуг и условия страхования
    • Правовые основы страхового дела
    • Методики оценки рисков и определения размера ущерба
    • Основы рыночной экономики
    • Психология общения и организация трудовой деятельности
    • Порядок заключения и исполнения страховых договоров
    • Практика организации страхования на государственном уровне
    • Нормы трудового законодательства
    • Правила охраны труда и техники безопасности

  5. Агент подчиняется непосредственному руководителю или начальнику страхового подразделения.

  6. В период отсутствия агента его функции передаются назначенному сотруднику с соответствующими полномочиями и ответственностью.

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