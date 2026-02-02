Должностная инструкция страхового агента: функции и обязанности
Введение
Страховой агент — специалист в области страхования, который помогает клиентам подобрать оптимальные страховые продукты и оформить необходимую документацию. В данном материале рассмотрены основные обязанности, задачи, а также требования к квалификации и навыкам специалиста.
Инструкция агента: ключевые положения
В страховой отрасли выделяют два типа внештатных специалистов — агентов и брокеров, деятельность которых существенно различается.
Страховой агент может быть как физическим, так и юридическим лицом. Он действует от имени страховой компании, представляя её интересы. Главная задача агента — реализация максимального количества полисов и получение комиссионного вознаграждения. Агент предлагает клиентам только продукты тех компаний, с которыми сотрудничает.
Страховой брокер обязательно является юридическим лицом с лицензией, действует независимо от конкретных страховщиков и отстаивает интересы клиента. Брокеры проводят оценку имущества и выступают посредниками между страховщиком и клиентом. Они вправе открыть франшизу и привлекать партнёров для масштабирования бизнеса.
Общие положения
Страховой агент относится к категории технических исполнителей и выполняет определённые функции в сфере страхования.
На должность назначается специалист со средним профессиональным образованием, прошедший специализированную подготовку. Стаж работы не требуется.
Назначение и увольнение оформляются приказом директора или руководителя организации.
Специалист должен владеть следующими знаниями и навыками:
- Нормативно-правовая база, регулирующая страховую деятельность
- Виды страховых услуг и условия страхования
- Правовые основы страхового дела
- Методики оценки рисков и определения размера ущерба
- Основы рыночной экономики
- Психология общения и организация трудовой деятельности
- Порядок заключения и исполнения страховых договоров
- Практика организации страхования на государственном уровне
- Нормы трудового законодательства
- Правила охраны труда и техники безопасности
Агент подчиняется непосредственному руководителю или начальнику страхового подразделения.
В период отсутствия агента его функции передаются назначенному сотруднику с соответствующими полномочиями и ответственностью.