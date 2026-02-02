Реферальная программа: определение, разновидности и механизм работы ​

Определение и принцип действия реферальной программы ​

Реферальная программа — это маркетинговая система, благодаря которой компания наращивает клиентскую базу силами действующих пользователей. За каждого привлечённого человека участник программы получает денежное или иное поощрение.

Как устроена система ​

В основе реферального механизма лежит простая логика: действующий клиент рекомендует продукт друзьям или коллегам, передавая им персональную ссылку либо промокод. Как только приглашённый совершает нужное действие — покупку или регистрацию — рекомендатель получает бонус.

Кто участвует в программе ​

Реферальная модель предполагает взаимодействие трёх сторон:

Компания — запускает программу и обеспечивает выплату вознаграждений

— запускает программу и обеспечивает выплату вознаграждений Рекомендатель — действующий клиент, который приводит новых пользователей

— действующий клиент, который приводит новых пользователей Привлечённый клиент — человек, пришедший по реферальной ссылке или коду

Типы поощрений ​

Организации используют различные формы мотивации:

Прямые денежные переводы

Скидки на продукты и сервисы

Накопительные баллы

Подарочные сертификаты и призы

Выгода для бизнеса ​

Реферальные программы позволяют сократить маркетинговые бюджеты, органически расширить аудиторию и повысить лояльность потенциальных покупателей за счёт личных рекомендаций от знакомых людей.