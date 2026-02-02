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Реферальная программа: определение, разновидности и механизм работы

Определение и принцип действия реферальной программы

Реферальная программа — это маркетинговая система, благодаря которой компания наращивает клиентскую базу силами действующих пользователей. За каждого привлечённого человека участник программы получает денежное или иное поощрение.

Как устроена система

В основе реферального механизма лежит простая логика: действующий клиент рекомендует продукт друзьям или коллегам, передавая им персональную ссылку либо промокод. Как только приглашённый совершает нужное действие — покупку или регистрацию — рекомендатель получает бонус.

Кто участвует в программе

Реферальная модель предполагает взаимодействие трёх сторон:

  • Компания — запускает программу и обеспечивает выплату вознаграждений
  • Рекомендатель — действующий клиент, который приводит новых пользователей
  • Привлечённый клиент — человек, пришедший по реферальной ссылке или коду

Типы поощрений

Организации используют различные формы мотивации:

  • Прямые денежные переводы
  • Скидки на продукты и сервисы
  • Накопительные баллы
  • Подарочные сертификаты и призы

Выгода для бизнеса

Реферальные программы позволяют сократить маркетинговые бюджеты, органически расширить аудиторию и повысить лояльность потенциальных покупателей за счёт личных рекомендаций от знакомых людей.

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