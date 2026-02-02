Реферальная программа: определение, разновидности и механизм работы
Определение и принцип действия реферальной программы
Реферальная программа — это маркетинговая система, благодаря которой компания наращивает клиентскую базу силами действующих пользователей. За каждого привлечённого человека участник программы получает денежное или иное поощрение.
Как устроена система
В основе реферального механизма лежит простая логика: действующий клиент рекомендует продукт друзьям или коллегам, передавая им персональную ссылку либо промокод. Как только приглашённый совершает нужное действие — покупку или регистрацию — рекомендатель получает бонус.
Кто участвует в программе
Реферальная модель предполагает взаимодействие трёх сторон:
- Компания — запускает программу и обеспечивает выплату вознаграждений
- Рекомендатель — действующий клиент, который приводит новых пользователей
- Привлечённый клиент — человек, пришедший по реферальной ссылке или коду
Типы поощрений
Организации используют различные формы мотивации:
- Прямые денежные переводы
- Скидки на продукты и сервисы
- Накопительные баллы
- Подарочные сертификаты и призы
Выгода для бизнеса
Реферальные программы позволяют сократить маркетинговые бюджеты, органически расширить аудиторию и повысить лояльность потенциальных покупателей за счёт личных рекомендаций от знакомых людей.