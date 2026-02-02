Реферальный маркетинг: определение и способы внедрения для роста клиентской базы ​

О чём речь ​

Реферальный маркетинг — это подход, при котором компания поощряет своих текущих клиентов за привлечение новых покупателей. Основа метода — система личных рекомендаций и доверительные связи между людьми.

Механизм действия ​

Принцип работы прост: рефереры выступают в роли добровольных представителей бренда, затрачивая собственное время на поиск потенциальных клиентов. Компания при этом экономит на классической рекламе. Главное достоинство подхода — высокая степень доверия: личная рекомендация воспринимается как честный отзыв о качестве продукта.

Система поощрений ​

Бизнес предлагает различные стимулы для активных рекомендателей: скидки, подарочные сертификаты, бонусные услуги. Такая модель формирует обоюдовыгодные отношения между компанией и её сторонниками, поддерживая интерес к дальнейшему продвижению.

Варианты реферальных моделей ​

Одностороннее вознаграждение ​

Только рекомендатель получает бонус за каждого нового клиента — в форме процента от покупки или фиксированной суммы.

Двустороннее вознаграждение ​

Выгоду получают оба участника: рекомендатель — денежный бонус, а новый клиент — привилегию или скидку при первом заказе.

Подбор конкретной модели должен опираться на бизнес-задачи компании и учитывать интересы всех участников, чтобы обеспечить долгосрочную и стабильную систему привлечения клиентов.