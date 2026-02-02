Реферальный маркетинг: определение и способы внедрения для роста клиентской базы
О чём речь
Реферальный маркетинг — это подход, при котором компания поощряет своих текущих клиентов за привлечение новых покупателей. Основа метода — система личных рекомендаций и доверительные связи между людьми.
Механизм действия
Принцип работы прост: рефереры выступают в роли добровольных представителей бренда, затрачивая собственное время на поиск потенциальных клиентов. Компания при этом экономит на классической рекламе. Главное достоинство подхода — высокая степень доверия: личная рекомендация воспринимается как честный отзыв о качестве продукта.
Система поощрений
Бизнес предлагает различные стимулы для активных рекомендателей: скидки, подарочные сертификаты, бонусные услуги. Такая модель формирует обоюдовыгодные отношения между компанией и её сторонниками, поддерживая интерес к дальнейшему продвижению.
Варианты реферальных моделей
Одностороннее вознаграждение
Только рекомендатель получает бонус за каждого нового клиента — в форме процента от покупки или фиксированной суммы.
Двустороннее вознаграждение
Выгоду получают оба участника: рекомендатель — денежный бонус, а новый клиент — привилегию или скидку при первом заказе.
Итоги
Подбор конкретной модели должен опираться на бизнес-задачи компании и учитывать интересы всех участников, чтобы обеспечить долгосрочную и стабильную систему привлечения клиентов.