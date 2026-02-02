Как стать страховым агентом на дому: пошаговый гид от АгентБрокер ​

Деятельность страхового агента на дому набирает всё большую популярность как способ заработка. Платформа АгентБрокер предоставляет удобную возможность зарегистрироваться и приступить к работе в онлайн-формате.

Ключевые этапы регистрации ​

Путь к работе страховым агентом состоит из нескольких основных шагов:

Сбор документов — подготовка необходимых бумаг и подтверждение личности Регистрация на платформе — заполнение анкеты на сайте Обучение — прохождение программы подготовки агентов Получение доступа — активация возможности работы с полисами

Что требуется от кандидата ​

Для регистрации необходимо соответствовать следующим условиям:

Возраст от 18 лет

Гражданство Российской Федерации

Базовое владение интернет-инструментами

Прохождение верификации личности

Что даёт работа через платформу ​

Платформа обеспечивает агентов:

Свободным графиком

Возможностью трудиться из дома

Онлайн-обучением и консультационной поддержкой

Привлекательными комиссионными условиями

Доступом к широкому перечню страховых продуктов

Формирование дохода ​

Заработок складывается из комиссионных вознаграждений за каждый оформленный полис. Размер выплат определяется видом страхового продукта и числом заключённых договоров.

Подключение к платформе АгентБрокер в качестве страхового агента — доступный и понятный способ запустить собственное дело при минимальных начальных затратах.