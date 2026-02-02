Налоговые вычеты для страховых агентов: разновидности, нюансы и процедура получения ​

Налоговые вычеты играют существенную роль в финансовом планировании страховых агентов. Специалисты вправе оформить вычет в размере 13% от полученного дохода. Для этого необходимо предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие профессиональную деятельность и размер заработка.

Например, при годовом доходе страхового агента в один миллион рублей сумма вычета составит 130 тысяч рублей. Соответственно, налоговое бремя уменьшится на эту величину.

Страховым агентам доступны несколько категорий вычетов.

Обучение. Расходы на профессиональные курсы и семинары, направленные на совершенствование квалификации, можно учесть при расчёте налогов.

Медицинские затраты. Если агент самостоятельно оплачивает медицинскую страховку или лечение, такие расходы также подлежат вычету.

Профессиональные издержки. Затраты на эксплуатацию личного имущества, используемого в рабочих целях, допускается включать в расчёт.

Следует учитывать, что перечень и условия вычетов могут отличаться в зависимости от региона. Агентам стоит заблаговременно уточнять доступные льготы и требования к их оформлению по месту работы.

Кроме того, получение вычета не является гарантированным. В отдельных случаях налоговая служба может ограничить или отклонить заявку.

Какие налоги уплачивает страховой агент? ​

Основной налог — налог на прибыль в размере 20%, взимаемый с дохода от реализации страховых продуктов. Его величина определяется уровнем заработка и нормами налогового законодательства.

Помимо этого, специалисты обязаны уплачивать НДС, налог на имущество, а при наличии собственной компании и наёмных сотрудников — зарплатные налоги.

Федеральные налоги:

НДС (на добавленную стоимость)

На прибыль

НДФЛ (на доход физического лица)

Региональные налоги:

Транспортные

Имущественные

Местные налоги: