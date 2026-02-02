Способы заработка самозанятого страхового агента ​

Самозанятый страховой агент — это независимый специалист, зарабатывающий на реализации страховых полисов. Эта профессия набирает популярность по мере того, как люди всё отчётливее осознают важность страховой защиты имущества и здоровья.

Основные каналы дохода ​

1. Комиссия от реализации полисов

Наиболее очевидный и основной источник заработка — процент от стоимости каждого проданного полиса. Стандартная комиссия составляет 10-20%, но может быть и выше в зависимости от договорённостей со страховой компанией.

2. Сопутствующие услуги

Агент может предлагать клиентам дополнительный сервис: консультации по выбору страховых продуктов, помощь в определении оптимального полиса, оформление сопроводительных документов.

3. Реферальные программы

Многие страховщики запускают реферальные программы, позволяющие агентам получать дополнительный заработок. Суть в том, что агент привлекает новых клиентов и получает фиксированное вознаграждение за каждого из них.

4. Обучение и наставничество

Самозанятый агент может зарабатывать, обучая начинающих коллег. Форматы разные: тренинги, вебинары, персональные консультации.

5. Развитие собственного бренда

Агент, создавший собственную компанию и сформировавший широкую клиентскую базу, может диверсифицировать доход за счёт продажи сопутствующих продуктов: литературы по страхованию, инвестиционных консультаций, других финансовых услуг.

Налогообложение самозанятых агентов ​

С 1 января 2021 года в России действует упрощённая налоговая система для самозанятых, предусматривающая уплату 6% от ежемесячного дохода.

Данная ставка была введена для упрощения налогового учёта и стимулирования развития посреднических услуг.

Вместе с тем самозанятый агент не вправе оформить возврат НДФЛ, в отличие от индивидуальных предпринимателей. Кроме того, самозанятым недоступны налоговые вычеты и льготы, предусмотренные для зарегистрированных ИП.