Подбор страховой партнёрской программы: чек-лист для агентов ​

Выбирая партнёрскую программу в сфере страхования, агенту важно проанализировать несколько ключевых параметров, от которых зависят результативность работы и уровень дохода.

Ключевые параметры отбора ​

Формат сотрудничества ​

Страховщики предлагают различные схемы взаимодействия с агентами. Необходимо разобраться, какой формат оптимально вписывается в вашу бизнес-модель.

Анализ комиссионных ​

Величина агентского вознаграждения — один из определяющих факторов. Стоит сопоставить предложения нескольких партнёров и остановиться на самых привлекательных условиях.

Уровень сервиса ​

Качество поддержки, оперативность обработки документации и удобство платформы напрямую влияют на обслуживание ваших клиентов.

Техническая помощь ​

Надёжная служба поддержки позволяет оперативно устранять возникающие затруднения и сводит к минимуму простои в работе.

Финансовая устойчивость страховщика ​

Деловая репутация и стабильное финансовое положение компании гарантируют исполнение обязательств перед клиентами и партнёрами.

Системный подход к выбору ​

Рекомендуется последовательно проверить все стороны потенциального сотрудничества и подготовить развёрнутое сравнение доступных предложений.

Платформа АгентБрокер даёт страховым агентам удобный инструмент для одновременной работы с несколькими страховщиками, существенно упрощая подбор и администрирование партнёрских программ.